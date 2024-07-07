Певица Алсу подала иск о разделе имущества с мужем Яном Абрамовым

Певица Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества с мужем Яном Абрамовым — требование было зарегистрировано в Савеловском суде Москвы. Беседа назначена в карточке дела на 10 часов 26 июля.

В конце мая певица Алсу подала на развод с супругом — бизнесменом Яном Абрамовым. Заседание по бракоразводному процессу медийной пары прошло 27 июня, в день рождения певицы, и судья решил дать супругам еще два месяца на примирение.



Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.



Более подробно о разводе Алсу и Яна Абрамова читайте в материале «Фонтанки».