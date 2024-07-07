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    Певица Алсу подала иск о разделе имущества с мужем Яном Абрамовым

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    Певица Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества с мужем Яном Абрамовым — требование было зарегистрировано в Савеловском суде Москвы. Беседа назначена в карточке дела на 10 часов 26 июля.

    В конце мая певица Алсу подала на развод с супругом — бизнесменом Яном Абрамовым. Заседание по бракоразводному процессу медийной пары прошло 27 июня, в день рождения певицы, и судья решил дать супругам еще два месяца на примирение.

    Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.

    Более подробно о разводе Алсу и Яна Абрамова читайте в материале «Фонтанки».

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    АлсуРазводЯн АбрамовИскРаздел имущества
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