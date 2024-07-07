В Петербурге задержали велосипедиста за нападение на водителя на Стачек

Накануне вечером в
Конфликтного мужчину на велосипеде задержали возле
Инцидент произошел 3 июля. Мужчина, выезжая со двора на проспекте Стачек, пропустил пешеходов с коляской и посигналил, чтобы предупредить тех, кто может проходить мимо арки. На этот сигнал отреагировали проезжающие мимо велосипедисты, которые окружили водителя, а после один из них — тот, что в кепке — распылил содержимое газового баллончика. Водитель решил призвать обидчиков к ответу немедля, но догнать их не получилось.
предоставлено водителем
Как писала «Фонтанка», полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. У водителя диагностировали ожог роговицы первой степени.