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    В Петербурге задержали велосипедиста за нападение на водителя на Стачек

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    Накануне вечером в 31-й отдел полиции доставили 37-летнего нападавшего с цепью на водителя на проспекте Стачек, об этом 7 июля рассказал «Фонтанке» пострадавший автомобилист.

    Конфликтного мужчину на велосипеде задержали возле 52-го дома на улице Орджоникидзе. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (167 УК РФ). В разговоре с «Фонтанкой» пострадавший водитель подтвердил задержание одного из нападавших, второй пришел в полицию сам и проходит как свидетель.

    Инцидент произошел 3 июля. Мужчина, выезжая со двора на проспекте Стачек, пропустил пешеходов с коляской и посигналил, чтобы предупредить тех, кто может проходить мимо арки. На этот сигнал отреагировали проезжающие мимо велосипедисты, которые окружили водителя, а после один из них — тот, что в кепке — распылил содержимое газового баллончика. Водитель решил призвать обидчиков к ответу немедля, но догнать их не получилось.

    предоставлено водителем

    Как писала «Фонтанка», полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. У водителя диагностировали ожог роговицы первой степени.

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