Во Франции начался второй тур парламентских выборов. В первом туре партия Макрона пришла третьей

Во Франции в воскресенье, 7 июля, начался второй тур досрочных парламентских выборов. На европейской территории страны голосование пройдет с 8 утра до 6 часов вечера (с 10:00 до 19:00 по московскому времени). В больших городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени.

Французы выбирают 577 депутатов, которым предстоит представлять интересы избирателей в парламенте страны.



В первом туре правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 33,1% голосов, коалиция левых партий «Новый народный фронт» — 28%, блок президента Макрона стал третьим, набрав 20,8% голосов.



Чтобы не допустить приход правых к власти, левые и сторонники Макрона начали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах: кандидатуры сняли 224 претендента.

