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    Во Франции начался второй тур парламентских выборов. В первом туре партия Макрона пришла третьей

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    Во Франции в воскресенье, 7 июля, начался второй тур досрочных парламентских выборов. На европейской территории страны голосование пройдет с 8 утра до 6 часов вечера (с 10:00 до 19:00 по московскому времени). В больших городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени.

    Французы выбирают 577 депутатов, которым предстоит представлять интересы избирателей в парламенте страны.

    В первом туре правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 33,1% голосов, коалиция левых партий «Новый народный фронт» — 28%, блок президента Макрона стал третьим, набрав 20,8% голосов.

    Чтобы не допустить приход правых к власти, левые и сторонники Макрона начали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах: кандидатуры сняли 224 претендента.

    По последним опросам, ультраправая партия Ле Пен способна одержать победу на выборах, но ей вряд ли удастся получить большинство в Нацсобрании.

    У президента Франции по Конституции ведущая роль в определении оборонной и внешней политики. Однако одобрение парламента необходимо для большинства изменений во внутренней политике и принятия ключевых законодательных актов. Если Нацсобрание окажется в оппозиции, президенту придется назначить нового премьер-министра.

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    Эммануэль МакронВыборы во ФранцииМарин Ле ПенПарламент
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