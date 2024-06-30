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    На парламентских выборах в Франции побеждают правые. Партия Макрона на третьем месте

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    В первом туре выборов в парламент Франции партия «Национальное объединение» лидирует с 34,2 % голосов. Об этом 30 июня сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы. По оценкам, правые могут рассчитывать на 240–270 мест из 577, что даст им относительное большинство в Национальном собрании.

    На втором месте коалиция левых «Новый народный фронт», которая набирает 29,1% голосов. Это значит, что она получит от 180 до 200 мест в нижней палате парламента.

    Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона на третьем месте с 21,5% голосов. Она потеряет более 160 мест и может получить от 60 до 90 мест.

    Ранее Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов. Он также заявил, что в случае победы правых уходить в отставку не намерен.

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