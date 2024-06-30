На парламентских выборах в Франции побеждают правые. Партия Макрона на третьем месте

В первом туре выборов в парламент Франции партия «Национальное объединение» лидирует с 34,2 % голосов. Об этом 30 июня сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы. По оценкам, правые могут рассчитывать на 240–270 мест из 577, что даст им относительное большинство в Национальном собрании.



На втором месте коалиция левых «Новый народный фронт», которая набирает 29,1% голосов. Это значит, что она получит от 180 до 200 мест в нижней палате парламента.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона на третьем месте с 21,5% голосов. Она потеряет более 160 мест и может получить от 60 до 90 мест.