«Не самые лучшие отношения»: Financial Times сообщила о разногласиях в лагере демократов между кланами Байдена, Обамы и Клинтон

В Демократической партии США растет напряжение между представителями нескольких семейных диаспор, что может иметь негативные последствия для всего лагеря демократов в целом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сторонников партии и уточняет, что разногласия и натянутые отношения сложились лично между действующим президентом Джо Байденом, 44-м президентом Бараком Обамой и бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон.

Издание утверждает, что Байден и Обама «изображали» партнерство в Белом доме, а президент США питал неприязнь к тому, что считал крылом партии из представителей Лиги плюща. Байден до сих пор хранит обиду на Обаму, поддержавшего Клинтона в качестве своего преемника в 2015 году, но и Обама навлек на себя недовольство клана Клинтон, когда стал соперником Хиллари в борьбе за выдвижение от демократов на пост главы государства в 2008 году. Все эти прежние обиды и соперничество ныне формируют атмосферу недоверия в партии и способствуют ее раздробленности.