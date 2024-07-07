«Не самые лучшие отношения»: Financial Times сообщила о разногласиях в лагере демократов между кланами Байдена, Обамы и Клинтон

В Демократической партии США растет напряжение между представителями нескольких семейных диаспор, что может иметь негативные последствия для всего лагеря демократов в целом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сторонников партии и уточняет, что разногласия и натянутые отношения сложились лично между действующим президентом Джо Байденом,
Издание утверждает, что Байден и Обама «изображали» партнерство в Белом доме, а президент США питал неприязнь к тому, что считал крылом партии из представителей Лиги плюща. Байден до сих пор хранит обиду на Обаму, поддержавшего Клинтона в качестве своего преемника в 2015 году, но и Обама навлек на себя недовольство клана Клинтон, когда стал соперником Хиллари в борьбе за выдвижение от демократов на пост главы государства в 2008 году. Все эти прежние обиды и соперничество ныне формируют атмосферу недоверия в партии и способствуют ее раздробленности.
«Многие люди не понимают, что у Обамы, Клинтон и Байдена не самые лучшие отношения», — сообщил источник FT.
3 июля The Washington Post сообщила, что Обама в частном разговоре заявил, что путь Байдена к переизбранию усложнился после неудачного выступления на дебатах. А супруга Барака Обама Мишель смогла бы обойти Дональда Трампа на грядущих выборах главы государства в случае, если Джо Байден откажется от участия. Такие данные приводит агентство Reuters на основании опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.