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    Полиция Петербурга рассказала подробности ДТП с большим пожаром на ЗСД. Столкнулись три фуры и легковая

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    Водитель «Тонара» столкнулся с «Камазом», задел еще один грузовик и легковой автомобиль вечером 6 июля на ЗСД в районе Белоострова. Пострадал один человек.

    Как сообщает ГУ МВД региона, в половину восьмого вечера «Тонар» не удержался на полосе и во время маневра задел «Камаз». После столкновения «Тонар» врезался в еще один большегруз и легковой автомобиль.

    После столкновения «Тонар» загорелся, пламя захватило весь грузовик. Пострадал один человек, он находился в одной из фур. Он в больнице в состоянии средней степени тяжести.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», дым от пожара затормозил движение в обоих направлениях.

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