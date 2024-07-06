Полиция Петербурга рассказала подробности ДТП с большим пожаром на ЗСД. Столкнулись три фуры и легковая

Водитель «Тонара» столкнулся с «Камазом», задел еще один грузовик и легковой автомобиль вечером 6 июля на ЗСД в районе Белоострова. Пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД региона, в половину восьмого вечера «Тонар» не удержался на полосе и во время маневра задел «Камаз». После столкновения «Тонар» врезался в еще один большегруз и легковой автомобиль.

После столкновения «Тонар» загорелся, пламя захватило весь грузовик. Пострадал один человек, он находился в одной из фур. Он в больнице в состоянии средней степени тяжести.