На юге Петербурга встали трамваи и троллейбусы. Им оборвали ток

«На перекрёстке Авангардной и проспекта Ветеранов обрыв проводов. Трамваи, троллейбусы стоят. Трамваи в обе стороны. Троллейбусы в сторону улицы Пионерстроя», — предупреждают пассажиров в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Повреждение контактной сети вынудило внести коррективы в движение общественного транспорта в Красносельском районе города 6 июля.

По данным «Организатора перевозок», в связи с невозможностью проезда в районе перекрёстка временно изменены трассы одного трамвайного и трёх троллейбусных маршрутов.

Трамвай № 52 направлен от остановки «Завод «Северная верфь» до остановки «Проспект Стачек, 111».

До остановки «Улица Солдата Корзуна» идут троллейбусы № 20 и № 37. Первый — от остановки «Площадь Стачек», второй — от остановки «Проспект Ветеранов».



Троллейбус № 48 направлен от остановки «Улица Васи Алексеева» по действующей трассе с заездом на Ленинский проспект и до остановки «Проспект Героев».