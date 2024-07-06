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    На юге Петербурга встали трамваи и троллейбусы. Им оборвали ток

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    Повреждение контактной сети вынудило внести коррективы в движение общественного транспорта в Красносельском районе города 6 июля.

    «На перекрёстке Авангардной и проспекта Ветеранов обрыв проводов. Трамваи, троллейбусы стоят. Трамваи в обе стороны. Троллейбусы в сторону улицы Пионерстроя», — предупреждают пассажиров в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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    По данным «Организатора перевозок», в связи с невозможностью проезда в районе перекрёстка временно изменены трассы одного трамвайного и трёх троллейбусных маршрутов.

    Трамвай № 52 направлен от остановки «Завод «Северная верфь» до остановки «Проспект Стачек, 111».

    До остановки «Улица Солдата Корзуна» идут троллейбусы № 20 и № 37. Первый — от остановки «Площадь Стачек», второй — от остановки «Проспект Ветеранов».

    Троллейбус № 48 направлен от остановки «Улица Васи Алексеева» по действующей трассе с заездом на Ленинский проспект и до остановки «Проспект Героев».

    Обновление: В 17:47 «Организатор перевозок» сообщил, что движение восстановлено по действующим трассам.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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