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    В Шереметьево — людские пробки: из-за стихии накануне вновь задержки и отмены

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    Огромные скопления пассажиров стали сюжетами для видео, массово передаваемых из московского аэропорта Шереметьево 6 июля. Некоторым пришлось провести ночь в аэропорту, рейсы части пассажиров были и вовсе отменены.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Московская транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации — в случае выявления нарушений законодательства могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

    Для ускорения стабилизации ситуации 6 июля были отменены несколько рейсов «Аэрофлота» из Москвы — в Казань, Махачкалу, Пермь, Самару, Оренбург, Мурманск и Волгоград (и обратно). Пассажиров переоформляют на ближайшие рейсы, в том числе и транзитные (в случае единого билета). Время части рейсов сдвинуто из-за позднего возвращения воздушных судов с предыдущих рейсов, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Число рейсов, вылетающих с опозданием (или отмененных), за 6 июля — порядка трех десятков, сообщают СМИ.

    На Петербурге московский коллапс сказывается не сильно: в ночь на 6 июля на пару часов опоздал один из самолетов «Аэрофлота» из Шереметьево. Также, согласно онлайн-табло Пулково, вечером 5 июля — ночью 6 июля задержались еще пять рейсов авиакомпании «Россия» (опоздания составили от 1 до 5 часов).

    Напомним, 5 июля в Москве разбушевался ураган с ливнями, грозой, шквалистым ветром и градом. Из-за него пострадали двое человек.

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    Комментарии 3

    26592706606 Июл 2024 в 15:47
    Группа Аэрофлот испытывает серьезные кадровые проблемы. После забастовки бортпроводников с отменами и задержками сотен рейсов оказалось, что у авиакомпании Победа ситуация более патовая.
    Дмитрий Тыщук, гендиректор Победы, распорядился сократить на июль производственную программу на 10% или 340 рейсов. Таким образом, с учетом практически 100% загрузки рейсов, пострадает порядка 65 тыс. человек.

    Ожидается, что в августе под сокращение попадет еще около 10% всех рейсов а/к Победа. При этом, помимо кадрового голода, у авиакомпании Победа наблюдается острый дефицит запчастей для самолетов, который компания пытается решить за счет выкупа грузовых самолетов Boeing 737 у дочки а/к Волга-Днепр, авиакомпании Атран. Грузовые самолеты будут использоваться в качестве доноров и позволят закрыть проблему на несколько лет вперед. Однако глобально проблему поддержания текущего количества самолетов и в наращивания флота не решает.
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