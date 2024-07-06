В Шереметьево — людские пробки: из-за стихии накануне вновь задержки и отмены

Огромные скопления пассажиров стали сюжетами для видео, массово передаваемых из московского аэропорта Шереметьево 6 июля. Некоторым пришлось провести ночь в аэропорту, рейсы части пассажиров были и вовсе отменены.

Московская транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации — в случае выявления нарушений законодательства могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Для ускорения стабилизации ситуации 6 июля были отменены несколько рейсов «Аэрофлота» из Москвы — в Казань, Махачкалу, Пермь, Самару, Оренбург, Мурманск и Волгоград (и обратно). Пассажиров переоформляют на ближайшие рейсы, в том числе и транзитные (в случае единого билета). Время части рейсов сдвинуто из-за позднего возвращения воздушных судов с предыдущих рейсов, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Число рейсов, вылетающих с опозданием (или отмененных), за 6 июля — порядка трех десятков, сообщают СМИ.

На Петербурге московский коллапс сказывается не сильно: в ночь на 6 июля на пару часов опоздал один из самолетов «Аэрофлота» из Шереметьево. Также, согласно онлайн-табло Пулково, вечером 5 июля — ночью 6 июля задержались еще пять рейсов авиакомпании «Россия» (опоздания составили от 1 до 5 часов).

Напомним, 5 июля в Москве разбушевался ураган с ливнями, грозой, шквалистым ветром и градом. Из-за него пострадали двое человек.