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    Электрички встали, самолет развернули. В Москве свирепствует ураган «Орхан»

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    Электрички со станции Электрозаводская в Москве задерживаются на неопределенный срок — ураган «Орхан» вечером 5 июля завалил железнодорожные пути сорванной кровлей, передают коллеги из MSK1.

    Встали поезда до Егорьевска, несколько поездов задерживаются, в том числе из тех, прибытия которых ожидают.

    В ближайшие часы ожидают еще более мощную волну грозовых ливней, предостерегает городское хозяйство Москвы в своем телеграм-канале. Ждут усиления порывов ветра до 25 м/с и град.

    Вечером в пятницу в Шереметьево развернули самолет «Аэрофлота», который должен был вылететь в Минеральные Воды. У него отказал метеолокатор.

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