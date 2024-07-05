Электрички встали, самолет развернули. В Москве свирепствует ураган «Орхан»

Электрички со станции Электрозаводская в Москве задерживаются на неопределенный срок — ураган «Орхан» вечером 5 июля завалил железнодорожные пути сорванной кровлей, передают коллеги из MSK1.



Встали поезда до Егорьевска, несколько поездов задерживаются, в том числе из тех, прибытия которых ожидают.

В ближайшие часы ожидают еще более мощную волну грозовых ливней, предостерегает городское хозяйство Москвы в своем телеграм-канале. Ждут усиления порывов ветра до 25 м/с и град.

Вечером в пятницу в Шереметьево развернули самолет «Аэрофлота», который должен был вылететь в Минеральные Воды. У него отказал метеолокатор.