Шторм не помеха. Пираты захватили Выборг — посмотрите, как это было

В Выборге подходит к концу второй костюмированный фестиваль sup-серфинга «Пиратская гавань». В заплыве 6 июля, несмотря на ветер и дождь, приняли участие более 2 тысяч человек.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Церемонию награждения самых дерзких пиратов открыл капер фестиваля — гендиректор «Фонтанки.ру» Дмитрий Витковский. «Помочило сегодня? Ух! Я надеюсь, что вы всё-таки получили заряд бодрости и хорошего настроения от нашего заплыва. Несмотря ни на что: ни на погоду, ни на дождь, мы — настоящие пираты. Мы всегда выгребаем! Вы сегодня большие молодцы. Очень круто все прошло. Я надеюсь, что в следующем году мы обязательно еще раз соберемся и что-то сделаем с погодой», — сказал Витковский.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самым ярким и креативным флибустьерам вручили ценные призы. Жюри пришлось потрудиться и сделать нелегкий выбор: в конкурсе приняли участие более 200 человек. Командором фестиваля стал Эдуард Никаноров, который вез с собой на сапе 19-литровый кег чего-то крепкого, что любят все пираты. Королева — прекрасная Юлия Зигерт, покорившая Выборг на галеоне «Несвятая Юлия».

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В номинации «Лучший костюм» победила Ольга Лебедева, нарядившаяся в волшебное морское существо. Костюм, рассказала финалистка «Фонтанке», она полностью сделала сама. Второе место взяла участница из Беларуси Тамара Козловская в образе горгоны Медузы. Третье место заняла пара пиратов — Наталья Князева и Алексей Максимов.

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В номинации «Лучшее оформление сап-доски» победу одержал «ВикингСап» семьи Луцких. Авторы пояснили, что образ выбран не случайно: «Викинги — это раннесредневековые скандинавские мореходы, которые занимались поиском новых земель и переселениями, грабительскими нападениями, пиратством, большими военными походами, торговыми поездками и грабежами! «Пиратская гавань» проходит в центре средневекового замка, куда уходят корни викингов». Второе и третье места заняли Виктория Егорова и её наводящий ужас на всех мореходов Удильщик и Ирина Еремина, которая взяла в плен самого Джека Воробья. Капитана Джека Воробья.

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Среди пиратов с питомцами жюри выбрало четыре самые яркие команды. Победителем в номинации «Я и ценный пассажир» стали Алина и Андрей Лысенко и лабрадор Ванесса. Второе место занял Александр Марков в образе Джека Воробья и его верный спутник Кирюшка. Третье место заняла Александра Блинникова в сопровождении верного корги Сэра Персиваля, а четвертое — Ольга Колесникова и ее мопс Персей.

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Спецприз жюри достался четырем участницам корсарского заплыва: Татьяне Коваль, двум русалкам — Анне Нике и Алисе Шастиной, а также пиратке Алене Рудаковой.

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