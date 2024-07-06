В план по укреплению традиционных ценностей включили противодействие излишнему использованию иностранной лексики

На сайте для официального опубликования правовых актов появилось распоряжение правительства с утвержденным планом мероприятий по реализации в 2024–2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В нем решено противодействовать иностранной лексике.

«Фонтанка» ознакомилась с документом 6 июля. В частности, в плане есть раздел XIII, в котором собраны мероприятия по «защите от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, по пресечению деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России, и противодействию излишнему использованию иностранной лексики».