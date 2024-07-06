В план по укреплению традиционных ценностей включили противодействие излишнему использованию иностранной лексики

На сайте для официального опубликования правовых актов появилось распоряжение правительства с утвержденным планом мероприятий по реализации в 2024–2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В нем решено противодействовать иностранной лексике.
«Фонтанка» ознакомилась с документом 6 июля. В частности, в плане есть раздел XIII, в котором собраны мероприятия по «защите от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, по пресечению деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России, и противодействию излишнему использованию иностранной лексики».
Согласно плану, в первом квартале 2025 года должны быть определены критерии излишнего использования иностранной лексики. Это поручено сделать Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и «заинтересованным федеральным органам исполнительной власти».
Далее ежегодно запланированы «мероприятия по противодействию излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности» (в том числе в наружной рекламе) и привлечению к ответственности лиц, совершивших «противоправные действия, связанные с распространением деструктивной идеологии» (среди исполнителей — Минкультуры, МВД, СК, Росгвардия, Роскомнадзор, Росмолодежь, ФСБ и ФСИН).
В начале 2023 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в государственных и муниципальных информационных системах, сфере образования и информации для потребителей товаров, работ и услуг. Исключения составляют слова, не имеющие аналогов в русском.