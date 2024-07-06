Петербург пережил залповые дожди и мокнет под сверхрасчётным ливнем

Два дня Петербург поливало залповым дождём. В Водоканале подсчитали, где выпало больше всего осадков. Готовы принимать ещё.

Как сообщили в Водоканале, 6 июля в петербургских прогнозах снова дожди, местами — сверхрасчётные ливни. Ожидается, что за сутки может выпасть до десяти миллиметров осадков. За возможными подтоплениями в городе следят 43 дежурные бригады.

Судя по наблюдениям петербуржцев, после полудня лужи уже не только на улице, но и, например, в кузове грузовика.