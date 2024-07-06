    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    757мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur95.57

    Петербург пережил залповые дожди и мокнет под сверхрасчётным ливнем

    5669
    5 комментариев

    Два дня Петербург поливало залповым дождём. В Водоканале подсчитали, где выпало больше всего осадков. Готовы принимать ещё.

    Как сообщили в Водоканале, 6 июля в петербургских прогнозах снова дожди, местами — сверхрасчётные ливни. Ожидается, что за сутки может выпасть до десяти миллиметров осадков. За возможными подтоплениями в городе следят 43 дежурные бригады.

    Судя по наблюдениям петербуржцев, после полудня лужи уже не только на улице, но и, например, в кузове грузовика.

    читатель «Фонтанки»

    «Установка наружной рекламы на КИМа, 7/19. Что-то пошло не по плану», — показал читатель «Фонтанки».

    В конце рабочей недели в городе прошли залповые дожди. 4 и 5 июля дождевой фронт двигался по всей территории Петербурга в сторону Карелии. Самыми залитыми оказались Петродворцовый и Красногвардейский районы. В первом зафиксировали 28,15 мм осадков, с интенсивностью 9,78 мм за двадцать минут, во втором — 23,13 мм, но с вдвое меньшей интенсивностью. В Колпинском и Московском налило немногим меньше.

    По данным синоптиков, Петербург в субботу ждёт переменчивая погода с кратковременными дождями, грозами и максимум 21 градусом тепла. Ожидается, что к ночи стихия успокоится, но ненадолго.

    Водоканал напоминает, что жалобы на скопление воды круглосуточно принимают по телефонам: 004 и 314–60–13.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close