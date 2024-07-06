Петербург пережил залповые дожди и мокнет под сверхрасчётным ливнем

Два дня Петербург поливало залповым дождём. В Водоканале подсчитали, где выпало больше всего осадков. Готовы принимать ещё.
Как сообщили в Водоканале, 6 июля в петербургских прогнозах снова дожди, местами — сверхрасчётные ливни. Ожидается, что за сутки может выпасть до десяти миллиметров осадков. За возможными подтоплениями в городе следят 43 дежурные бригады.
Судя по наблюдениям петербуржцев, после полудня лужи уже не только на улице, но и, например, в кузове грузовика.
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В конце рабочей недели в городе прошли залповые дожди. 4 и 5 июля дождевой фронт двигался по всей территории Петербурга в сторону Карелии. Самыми залитыми оказались Петродворцовый и Красногвардейский районы. В первом зафиксировали 28,15 мм осадков, с интенсивностью 9,78 мм за двадцать минут, во втором — 23,13 мм, но с вдвое меньшей интенсивностью. В Колпинском и Московском налило немногим меньше.
По данным синоптиков, Петербург в субботу ждёт переменчивая погода с кратковременными дождями, грозами и максимум 21 градусом тепла. Ожидается, что к ночи стихия успокоится, но ненадолго.
Водоканал напоминает, что жалобы на скопление воды круглосуточно принимают по телефонам: 004 и 314–60–13.