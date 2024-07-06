Петербург в субботу накрыл ливень — и он будет не один

Переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами ждет горожан днем 6 июля.

Ветер дует западный, юго-западный — при грозе с сильными порывами. Днем воздух, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, должен прогреться до +19… +21 градуса (отметка в 19 градусов уже достигнута). Атмосферное давление будет расти.



К ночи стихия успокоится: обещают переменную облачность, без осадков. С южным и юго-западным ветром. Ночная температура ожидается в районе отметок +13...+15 градусов. Атмосферное давление продолжит расти — но уже начнет снижаться следующим днем (правда, и ливни с грозами вернутся).