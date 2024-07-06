«У меня не было возможности учиться платно». Айтишники и юристка Black Star рассказывают, стоило ли сдавать ЕГЭ на 300 баллов

Единицы выпускников по всей России получают 300 баллов на ЕГЭ. Для кого-то максимальный результат распахивает двери любого вуза, а кто-то, заручившись победами на предметных олимпиадах, сдает государственный экзамен из спортивного интереса. Айтишники и юристка Black Star рассказали «Фонтанке», трудно ли было учиться в вузе после рекордных баллов на ЕГЭ и куда их привела выбранная специальность.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Поделиться Поделиться





Выпускник Губернаторского физико-математического лицея № 30 Леонид Петров общался с «Фонтанкой» сразу после ЕГЭ. В 2020 году, в разгар пандемии, он собирался поступать в СПбГУ, но с будущей профессией тогда ещё не определился. Леонид окончил факультет математики и компьютерных наук СПБГУ, сейчас работает в одной из IT-компаний.



«Учёба пришлась на весьма непростой период, поэтому было много дистанционного обучения. Оно, безусловно, имеет свои плюсы, но мне больше нравится ходить очно. Пожалуй, это главное, чего не хватало, — отмечает Леонид. — Поступая, я не имел чёткого плана, или я его не помню уже. Но сейчас план — учиться дальше и развиваться профессионально».



Поступал Леонид по олимпиаде, а ЕГЭ для него был запасным вариантом, говорит, что решал его из спортивного интереса. «На ЕГЭ большую роль играет случайность. Маленькая арифметическая ошибка может стоить баллов. Сессия же сдаётся устно, и там есть шанс исправиться, зато материал сложнее. Сдать экзамен на 5 проще, чем ЕГЭ на 100 баллов из-за того, что на ЕГЭ больше шансов потерять пару баллов по глупости», — отмечает Леонид.

Леон Галстян после окончания 101-го лицея и получения 300 баллов за ЕГЭ по математике, информатике и русскому языку при выборе профессии ориентировался на ту сферу, которая гарантированно будет востребована в будущем. Поступил на специальность «Информационные системы и технологии» в ИТМО, хотя в школе ориентировался не на это направление.



«Сложно было в самом начале научиться самому искать нужную информацию. Как только этот навык появился, все сразу стало проще. Это вообще главный навык для учебы в любом вузе. В целом об учебе могу сказать, что она прошла не зря. За 4 года сформировались обширные, хоть и не очень глубокие, знания и умения, которых хватает, чтобы работать по специальности и дальше развиваться, — рассуждает Леон. — Трудности бывали с мотивацией учиться хорошо. Некоторые предметы казались бесполезными, и сейчас могу сказать, что такими и оказались. Не было желания тратить на них свои силы. В итоге я и не стремился быть отличником. На это уходило бы очень много усилий, и это бы почти ничего не дало. У меня три экзамена ЕГЭ на 100 баллов и ни одной сессии на все пятерки».



Леон говорит, чтобы поставить рекордные результаты на ЕГЭ, он «не очень много волновался и трудился». «Если кто-то вдруг собирается напрячь все силы только для того, чтобы набрать 100 на ЕГЭ, то это однозначно того не стоит. При поступлении в вуз не обязательно иметь 300 или под 300 баллов, кроме единичных направлений в единичных вузах», — говорит он.



Выпускника Президентского физико-математического лицея № 239 Арсения Вирачева отговаривали поступать в ЛЭТИ. На первых курсах у него самого проскальзывали сомнения по поводу выбранного вуза. Но на четвёртом курсе бакалавриата и в магистратуре наконец-то появились предметы, непосредственно связанные с будущей деятельностью.



«Давно увлекаясь электроникой, я многое знал и умел, но учёба позволила всё это систематизировать, а также дала много нового, в том числе и в практической области. Поэтому я совершенно не жалею о том, что выбрал ЛЭТИ, — говорит Арсений. — На мой взгляд, при обучении не хватало практики. Я имею в виду не решение задач из задачников, а работу руками с электронными компонентами, паяльником, измерительными приборами. Это очень важно для будущих инженеров-электронщиков. Мне в этом отношении сильно повезло — я ещё с младших классов школы увлекался электроникой и регулярно что-то конструировал и паял у себя дома».



Сейчас Арсений занимается схемотехникой, трассировкой печатных плат, пишет программы для микроконтроллеров. «Пока я учился, пришло понимание, что классический формат работы от звонка для звонка для меня, как человека творческого, совершенно не годится. Поэтому я избегаю трудоустройства в таком виде и отказался от нескольких предложений, в том числе от работы за рубежом. Наверное, мой стиль деятельности в настоящее время ближе всего к фрилансу», — сказал он.



Анжелика Качалова, набравшая 300 баллов на ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории, окончила школу № 2 в городе Пестово Новгородской области, а затем поступила на юридический факультет СПбГУ. «Я решила поступать на юрфак после сдачи ЕГЭ. Это не было моей целью изначально, со временем только поняла, что это мое. Изначально я понимала, что после вуза, тем более такого, передо мною будут открыты любые двери и при желании я смогу достичь любых высот и оказаться в любом месте. Так и получилось, и получается, собственно говоря», — рассказала она.



Сразу после СПбГУ Анжелика работала в Эрмитаже и параллельно училась в магистратуре. Сейчас живет в Москве и работает юристом в Black Star, продюсерской компании, основанной репером Тимати. «Чтобы поступить, можно было не усердствовать так же, как и я, полагаю. Но если бы у меня был выбор, то я бы поступила точно так же, стремилась бы к сдаче на максимум, — отмечает Анжелика. — У меня не было возможности учиться платно, бюджет был единственным вариантом. Поэтому для меня 300 баллов — это возможность учиться в любом вузе. 300 баллов дают возможность выбирать тебе и не допускать ситуации, когда выбирают тебя».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

