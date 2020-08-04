«Хоть куда-то я с 300 баллами по ЕГЭ точно поступлю»
Выпускник, получивший рекордные баллы по ЕГЭ, рассказал, почему не уверен в своем поступлении в вуз мечты.
Простой рецепт эффективной подготовки к решающему экзамену дал выпускник Губернаторского физико-математического лицея № 30 Леонид Петров. Он рассказал «Фонтанке», в какие вузы отправил свои 300 баллов по физике, профильной математике и информатике, и почему эпидемия коронавируса в разгар экзаменов не заставила его нервничать, а в чем-то - даже помогла.
Как прошел ваш выпускной?
- Было здорово. Мы с классом ездили в поселок Шапки. Там у нас был выпускной, для класса арендовали коттеджи. Мы гуляли в лесу, жарили шашлык. Это был не традиционный выпускной, а, скорее, выезд классом в честь окончания школы. Конечно, немного обидно, что мы не смогли погулять по набережным, у нас не было «Алых парусов». Но, с другой стороны, у меня нет ощущения, что я упустил что-то очень важное и необходимое. Не вышло, и ладно.
И уже определились, куда отправить заявку на поступление?
- Да. Мой приоритетный вариант — это СПбГУ, факультет математики и компьютерных наук. Там сильный новый факультет и хорошая образовательная программа. Еще в Высшую школу экономики на прикладную математику и информатику. И в ИТМО на две программы: информатику и физику. Уверен, что хоть куда-то точно поступлю. 18-19 августа все станет понятно. Московские вузы даже не рассматривал, хочу остаться в Петербурге.
Профессию уже выбрали?
- Математика с информатикой используется много где. Но о своей будущей профессии ничего конкретного я сказать не могу, пока не определился. Поживем — увидим. Сначала хочу получить образование, а потом, уверен, найти работу не составит проблемы.
В России или за рубежом?
- Пока не решил.
Вы подали документы в несколько мест, то есть, даже с 300 баллами вы не уверены на 100% в поступлении?
- Да. У меня есть олимпиада, которую проводил СПбГУ, я писал ее в 10-м классе и стал призером. Но я не уверен, что даже с этим результатом и 300 баллами поступлю в СПбГУ. На данный момент на факультет математики и компьютерных наук конкурс почти 10 человек на место.
С какого класса вы учились в лицее №30?
- С пятого. Инициатором моего поступления в «тридцатку» стала бабушка. В моей семье знали, что это одна из лучших физико-математических школ в Петербурге. К тому же она оказалась рядом с домом. Туда надо было сдавать вступительные экзамены, был конкурс... Классе в четвертом я понял, что мне нравится математика. Сначала она настояла, чтобы я походил на курсы подготовки, посмотреть, понравится ли. Мне понравилось, и я поступил.
Насколько сложно было учиться?
- Не могу сказать, что учиться в лицее — что-то непосильное и невозможное. Просто надо стараться и не упускать материал. Все реально при желании. Отличником, кстати, я был только в начальной школе. Ну, еще в пятом классе лицея. И все.
Школа оставляла личное время на что-то кроме учебы?
- Конечно. В страших классах было сложнее, хотя время все равно оставалось. А с пятого по восьмой времени хватало, можно было и всякими дополнительными занятиями позаниматься, и на школьном футбольном поле побегать.
Как родители мотивировали на учебу?
- С момента поступления в лицей у меня была собственная мотивация. Не будешь учиться — вылетишь. Вылететь не хотелось, и я учился. К тому же, физика и математика мне всегда нравились. Другими предметами я тоже занимался, но в основном потому, что просто нельзя было что-то запускать.
А в каком классе родители перестали с вами уроки делать?
- Делать со мной уроки? Честно говоря, со мной особо никто и не делал уроков. Иногда я обращался к родителям за помощью. Не помню точно, в каком классе это перестало происходить, но очень давно.
С какого момента вы начали прицельно готовиться к ЕГЭ и будущему поступлению?
- Плотно я взялся за подготовку в 11 классе, а дома сел готовиться только на весенних каникулах. Но у меня была хорошая база. Если базовые знания на слабом уровне, то подготовиться к ЕГЭ за год, я думаю, очень нелегко. Мне не потребовалось ни репетиторов, ни сторонних курсов. Я просто ходил на занятия, которые проводили наши учителя в лицее. Еще пользовался сборниками с вариантами заданий по ЕГЭ и посмотрел буквально пару обучающих видео в Интернете, когда надо было что-то срочно уточнить. Не могу сказать, что результат был неожиданным. Я хотел получить 100 баллов хотя бы по одному из предметов. А когда получилось сразу по трем... обрадовался.
Вот так просто и тихо — «обрадовался»?
- Каких-то праздников или парадов в мою честь дома не было. Все меня поздравили, это было очень приятно. Еще сестра пыталась меня дополнительно мотивировать. Она за каждые сто баллов делала мне тортики.
Это какие-то особенные стобалльные тортики?
- Ну, скорее на пироги похожие, такие, самодельные.
Коронавирус заставил вас понервничать?
- Какого-то особого стресса у меня в связи с коронавирусом не было. Но я отношусь к пандемии серьезно. Весь период самоизоляции я находился на даче. Да, было не понятно, на какие числа перенесут экзамены. Но в моей школе дистанционное обучение было с самого начала организовано очень хорошо. И курсы по подготовке к ЕГЭ тоже прошли дистанционно. Мы занимались в Teams, это была наша основная платформа. Но, если бы я мог выбирать, я бы, конечно, выбрал обычное обучение. Не хватало живого общения, контакта с учителем и одноклассниками.
Тревоги особой не было. Когда стало известно, на сколько отодвинули экзамены, стало понятно, что от лета можно отнимать месяц. Но, с другой стороны, это значило, что весь июнь еще можно готовиться. И в моем случае это очень помогло. Наши школьные учителя продолжали нас консультировать весь дополнительный месяц. И большое спасибо им за это.
Что посоветуете выпускникам следующего года?
- Ничего особенного — просто усердно готовиться и не слишком волноваться из-за экзаменов. Все не так страшно. Конечно, там были задания, в отношении которых я не был уверен, что все решил правильно. Но каких-то некорректных формулировок не было. Мне сложно сказать, насколько эффективно ЕГЭ помогает оценить знания или только степень подготовки. Не все в этой системе мне, наверное, нравится. Но тот, кто не имеет знаний, ЕГЭ и не напишет.
Кошмарные сны про экзамены снились потом?
- Нет, никаких кошмаров не было. Меня отпустило довольно быстро. Не сразу, но отпустило.
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»