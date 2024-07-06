Флибустьеры в Выборге. Начался заплыв sup-фестиваля «Пиратская гавань»

В Выборге в полдень 6 июля стартовал заплыв второго костюмированного sup-фестиваля «Пиратская гавань». Около 3 тысяч участников в карнавальных костюмах спустились на воду. Погода переменчивая: дождь уже несколько раз сменило солнце. Большинство корсаров спустились на воду и уже размялись.

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова /Фонтанка.ру Фото: Анастасия Барашкова /Фонтанка.ру Фото: Анастасия Барашкова /Фонтанка.ру Фото: Анастасия Барашкова /Фонтанка.ру Фото: Анастасия Барашкова /Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





«Привет, ребята, привет. Спасибо, что, несмотря на ветер, осадки... Ничто нас не останавливает. По-прежнему мы с вами спустя год в Выборге! Это вы создали сейчас очень классный, крутой фестиваль. Именно вы, потому что благодаря вам эти события у нас получаются», — поприветствовал участников гендиректор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.



Глава областного комитета по культуре Евгений Чайковский пожелал всем удачи и солнечной хорошей погоды от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. «Давайте стартовать, давайте веселиться, давайте заниматься сапсерфом, туризмом в самой веселой и самой туристической области страны — в Ленинградской», — сказал он.

Напоминаем тайминг: участники должны проплыть около 5 км и до 14:00 сойти на берег. В 14:30 начнутся выборы Командора и Королевы фестиваля из числа участников в лучших костюмах. В 15:00 состоится подведение итогов конкурсов. Участники, не разоблачайтесь и подходите к сцене в костюмах и с сапами.

Жюри предстоит выбрать лучших из лучших в номинациях: «Лучший костюм», «Лучшее оформление сап-доски» и «Я и ценный пассажир», а также предстоит вручить спецприз жюри.

