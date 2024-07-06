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    Флибустьеры в Выборге. Начался заплыв sup-фестиваля «Пиратская гавань»

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    В Выборге в полдень 6 июля стартовал заплыв второго костюмированного sup-фестиваля «Пиратская гавань». Около 3 тысяч участников в карнавальных костюмах спустились на воду.

    Погода переменчивая: дождь уже несколько раз сменило солнце. Большинство корсаров спустились на воду и уже размялись.

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    «Привет, ребята, привет. Спасибо, что, несмотря на ветер, осадки... Ничто нас не останавливает. По-прежнему мы с вами спустя год в Выборге! Это вы создали сейчас очень классный, крутой фестиваль. Именно вы, потому что благодаря вам эти события у нас получаются», — поприветствовал участников гендиректор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

    Глава областного комитета по культуре Евгений Чайковский пожелал всем удачи и солнечной хорошей погоды от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. «Давайте стартовать, давайте веселиться, давайте заниматься сапсерфом, туризмом в самой веселой и самой туристической области страны — в Ленинградской», — сказал он.

    Напоминаем тайминг: участники должны проплыть около 5 км и до 14:00 сойти на берег. В 14:30 начнутся выборы Командора и Королевы фестиваля из числа участников в лучших костюмах. В 15:00 состоится подведение итогов конкурсов. Участники, не разоблачайтесь и подходите к сцене в костюмах и с сапами.

    Жюри предстоит выбрать лучших из лучших в номинациях: «Лучший костюм», «Лучшее оформление сап-доски» и «Я и ценный пассажир», а также предстоит вручить спецприз жюри.

    «Пиратская гавань» проходит в Выборге во второй раз. Фестиваль организован городским порталом «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Это продолжение крупнейшего в мире фестиваля сап-серфинга «Фонтанка-SUP», который ежегодно проходит в Петербурге. В 2024 году он состоится 3 августа.

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