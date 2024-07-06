«Как в фильме-катастрофе»: в Москве на станции «Электрозаводской» ураган сорвал крышу павильона и сжег контактные провода: видео

Момент срыва кровли с павильона станции «Электрозаводская» в Москве во время урагана попал на видео. Все произошло 5 июля.

В 19:06 сильный порыв ветра швырнул элементы навеса на контактные провода. Сноп искр вспыхнул и погас буквально за две секунды, но этого было достаточно, чтобы повредить провода и приостановить движение электропоездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления.

