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    «Как в фильме-катастрофе»: в Москве на станции «Электрозаводской» ураган сорвал крышу павильона и сжег контактные провода: видео

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    Момент срыва кровли с павильона станции «Электрозаводская» в Москве во время урагана попал на видео. Все произошло 5 июля.

    В 19:06 сильный порыв ветра швырнул элементы навеса на контактные провода. Сноп искр вспыхнул и погас буквально за две секунды, но этого было достаточно, чтобы повредить провода и приостановить движение электропоездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления.

    Соцсети

    Как сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги, никто не пострадал. В 19:54 в паблике доложили, что восстановительные работы завершились и движение, хоть и с опозданием, возобновилось по всем путям.

    Кадры разгула стихии быстро распространилось по социальным сетям. «Как в фильме-катастрофе»: описывали свои впечатления герои ураганного видео.

    Из-за урагана встали электрички и был развернут самолет.

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