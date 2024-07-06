Прокатиться с ветерком. 8 круизов по рекам России, в которые можно отправиться этим летом

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Если хотите провести отпуск поближе к воде и побывать в других городах России, обратите внимание на речные круизы. Это отличная возможность с ветерком прокатиться по живописным водным артериям страны, погрузиться в историю и культуру. Коллеги из «Вокруг света» собрали 8 направлений, по которым теплоходы возят туристов этим летом.

Из Москвы в Плёс Этот круиз даст вам возможность увидеть волжский Плёс с воды — точно так же, как когда-то его увидел художник Исаак Левитан. Он был настолько впечатлен городком, что после этого часто возвращался сюда и создал множество картин.



В Плёсе вы сможете посетить дом-музей Левитана и попробовать местные деликатесы: рыбные углы и битые супы. Во время круиза вы также посетите Кострому и уютный городок Мышкин. Из Казани в Астрахань

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В ходе речного путешествия вы сможете за несколько дней посетить крупнейшие города Поволжья: сфотографировать величественный католический костел и Жигулевский пивоваренный завод в Самаре, прогуляться по набережной Космонавтов в Саратове, увидеть с воды Мамаев курган в Волгограде и, наконец, добраться до Астрахани, чтобы полюбоваться цветущими лотосами — «каспийскими розами». Из Перми в Нижний Новгород

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Пермь находится на Каме, а Нижний Новгород — на Волге, поэтому круиз проходит сразу по двум крупным рекам. Во время путешествия можно посетить Елабугу, Чайковский и Казань. В Нижнем рекомендуем задержаться как минимум на пару дней: прогуляйтесь по историческому центру, посмотрите на знаменитое уличное искусство и сосчитайте все ступени Чкаловской лестницы.

Из Самары в Ростов-на-Дону

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Существует множество круизов из Самары в Ростов. Можно выбрать маршрут, который включает остановки только в крупных городах — Саратове и Волгограде. Но можно отправиться и в путешествие с посещением маленьких уютных ростовских станиц — например Старочеркасской. Так вы сможете погрузиться в историю донского казачества. И постарайтесь провести хотя бы пару дней в Ростове-на-Дону, чтобы погулять по городу, посетить Центральный рынок и попробовать местных раков и рыбу. Из Рязани в Ярославль и обратно

Фото: JackF / iStock Поделиться Поделиться





Этот круиз особенно хорош для тех, кто давно хотел посмотреть на города Золотого Кольца. В ходе путешествия по Оке, Волге и Москве-реке, которое начинается и заканчивается в Рязани, вы увидите множество древних городов: Муром, Касимов, Нижний Новгород, Кострому и Москву. По Телецкому озеру

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Если вы приехали на Алтай, отправляйтесь в короткий круиз по Телецкому озеру. Он будет больше похож на экскурсию на теплоходе и не займет много времени, но позволит полюбоваться одним из самых красивых озер России не только с берега. По пути вам покажут самые живописные уголки, а гид расскажет интересные факты и легенды о Телецком. По Онежскому озеру

Круизы на яхтах по Онежскому озеру обычно начинаются в карельском Петрозаводске. Оттуда путешественники могут отправиться к острову Кижи, увидеть старую, ныне не существующую деревню Пегрема, полюбоваться Висячими озерами в Уницкой губе.

О круизах, в которые можно отправиться из Петербурга, читайте здесь.

