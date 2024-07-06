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    Прокатиться с ветерком. 8 круизов по рекам России, в которые можно отправиться этим летом

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    2 комментария
    Фото: JackF / iStock
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    Если хотите провести отпуск поближе к воде и побывать в других городах России, обратите внимание на речные круизы. Это отличная возможность с ветерком прокатиться по живописным водным артериям страны, погрузиться в историю и культуру. Коллеги из «Вокруг света» собрали 8 направлений, по которым теплоходы возят туристов этим летом.

    Из Москвы в Плёс

    Этот круиз даст вам возможность увидеть волжский Плёс с воды — точно так же, как когда-то его увидел художник Исаак Левитан. Он был настолько впечатлен городком, что после этого часто возвращался сюда и создал множество картин.

    В Плёсе вы сможете посетить дом-музей Левитана и попробовать местные деликатесы: рыбные углы и битые супы. Во время круиза вы также посетите Кострому и уютный городок Мышкин.

    Из Казани в Астрахань

    Фото: Dmitry Shchukin / iStock
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    В ходе речного путешествия вы сможете за несколько дней посетить крупнейшие города Поволжья: сфотографировать величественный католический костел и Жигулевский пивоваренный завод в Самаре, прогуляться по набережной Космонавтов в Саратове, увидеть с воды Мамаев курган в Волгограде и, наконец, добраться до Астрахани, чтобы полюбоваться цветущими лотосами — «каспийскими розами».

    Из Перми в Нижний Новгород

    Фото: Dmitrii Tishchenko / iStock
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    Пермь находится на Каме, а Нижний Новгород — на Волге, поэтому круиз проходит сразу по двум крупным рекам. Во время путешествия можно посетить Елабугу, Чайковский и Казань. В Нижнем рекомендуем задержаться как минимум на пару дней: прогуляйтесь по историческому центру, посмотрите на знаменитое уличное искусство и сосчитайте все ступени Чкаловской лестницы.

    Из Самары в Ростов-на-Дону

    Фото: Vladimir Zapletin / iStock
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    Существует множество круизов из Самары в Ростов. Можно выбрать маршрут, который включает остановки только в крупных городах — Саратове и Волгограде. Но можно отправиться и в путешествие с посещением маленьких уютных ростовских станиц — например Старочеркасской. Так вы сможете погрузиться в историю донского казачества. И постарайтесь провести хотя бы пару дней в Ростове-на-Дону, чтобы погулять по городу, посетить Центральный рынок и попробовать местных раков и рыбу.

    Из Рязани в Ярославль и обратно

    Фото: JackF / iStock
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    Этот круиз особенно хорош для тех, кто давно хотел посмотреть на города Золотого Кольца. В ходе путешествия по Оке, Волге и Москве-реке, которое начинается и заканчивается в Рязани, вы увидите множество древних городов: Муром, Касимов, Нижний Новгород, Кострому и Москву.

    По Телецкому озеру

    Фото: Anastasia Deriy / iStock
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    Если вы приехали на Алтай, отправляйтесь в короткий круиз по Телецкому озеру. Он будет больше похож на экскурсию на теплоходе и не займет много времени, но позволит полюбоваться одним из самых красивых озер России не только с берега. По пути вам покажут самые живописные уголки, а гид расскажет интересные факты и легенды о Телецком.

    По Онежскому озеру

    Круизы на яхтах по Онежскому озеру обычно начинаются в карельском Петрозаводске. Оттуда путешественники могут отправиться к острову Кижи, увидеть старую, ныне не существующую деревню Пегрема, полюбоваться Висячими озерами в Уницкой губе.

    О круизах, в которые можно отправиться из Петербурга, читайте здесь.

    Фото: JackF / iStock
    Фото: Dmitry Shchukin / iStock
    Фото: Dmitrii Tishchenko / iStock
    Фото: Vladimir Zapletin / iStock
    Фото: JackF / iStock
    Фото: Anastasia Deriy / iStock

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