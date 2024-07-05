Непогода в Москве отправила девять самолетов на запасные аэродромы

Девять самолетов, направлявшихся в московский аэропорт Шереметьево, отправили на запасные аэродромы, 5 июля рассказал в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.



Пять бортов ушли в аэропорт Стригино (Нижний Новгород), два направили в московский Внуково, еще по одному приземлились в московском Домодедово и петербургском Пулково.



«По состоянию на 20:30 пятницы аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, — отметил Кореняко, — работают штатно».

Ранее «Фонтанка» писала, что в Шереметьево из-за отказа метеолокатора развернули самолет «Аэрофлота», который должен был вылететь в Минеральные Воды.

