Не называйте код. Билайн рассказал, как защищает клиентов от телефонных мошенников

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Мы разговариваем с ними чаще чем с родственниками: в Петербурге c начала года мошенники пытались позвонить пожилым людям 640 тысяч раз. Такую впечатляющую статистику приводит билайн. Вряд ли найдется абонент, которому бы не грозили «блокировкой сим-карты» или не сообщали бы о «подозрительной активности» на банковских счетах.

Казалось бы, про эти схемы в новостях рассказывают каждый день, однако количество жертв аферистов меньше не становится. В 2023 году, по данным Сбера, телефонные мошенники похитили у жителей страны больше 250 млрд рублей*. Для понимания: сумма сопоставима с годовым доходом целого региона — например, Ленобласти. Учитывая тот размах, который приняла проблема, билайн сделал безопасность одним из приоритетов своей деятельности. В ее основе лежит собственная разработка компании: система антифрода (от англ. fraud — преступные операции в сфере информационных технологий), которая была создана несколько лет назад и постоянно модернизируется. Ее работа уже приносит ощутимый эффект — сотни тысяч спасенных от преступников абонентов. Об этом представители билайна рассказали в ходе встречи, посвященной теме безопасности в телекоме. Что они от нас хотят В Петербурге c начала 2024 года мошенники пытались дозвониться пожилым абонентам билайна 640 тысяч раз. Самый настойчивый злоумышленник совершил 2502 вызова за 12 минут — таких «промышленных масштабов» позволяют достичь сим-боксы — устройства для работы большого числа сим-карт, которые могут обслуживать десятки вызовов одновременно. К счастью, в этих случаях у преступников ничего не получилось: нежелательные звонки были заблокированы сервисами оператора.

«В первую очередь мошенники пытаются украсть «цифровую личность» наших клиентов: получить доступ к их Госуслугам, банковским аккаунтам и, соответственно, каким-то образом ими управлять, — рассказывает Петр Алферов, директор по управлению уровнем фрода. — Либо преступники вначале пытаются похитить накопления, а дальше получить на имя абонента кредиты. Еще одна схема, которая развивается больше у других операторов, — завладеть виртуальным номером абонента, который заводят вместе с обычным, и на его основе создать небольшой колл-центр, чтобы совершать исходящие звонки».



Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом», коллаж — Ольга Сергеева Поделиться Поделиться





Как новые технологии предотвращают атаки Платформа билайна «Моя безопасность» стала итогом технологических прорывов и нескольких лет работы большой команды. Существенная часть ее сервисов бесплатны для абонентов.

«Прежде всего, это «Купол безопасности» — система, которая блокирует мошеннический трафик. С начала года она защитила абонентов в Петербурге от нежелательных звонков уже 2 миллиона раз, — отметила Екатерина Кудряшова, директор Западного региона билайна. — Нас могут спросить: а не заблокирует ли она нужные звонки? Если мы хотя бы на 1% не уверены, что звонок от мошенника, то на экране смартфона у клиента будет предупреждение о возможном мошенничестве. Тогда клиент принимает решение сам — брать ли трубку».



Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом», коллаж — Ольга Сергеева Поделиться Поделиться





Сервис «Виртуальный помощник» работает как антиспам-фильтр и как личный цифровой ассистент. Он предупреждает абонентов о звонке от спамеров и мошенников, выводя информацию о них на экран смартфона, а потом записывает разговор и присылает в мобильное приложение (именно в нем и можно подключить услугу). В базовой бесплатной версии запись будет доступна в виде аудиофайла в приложении, в версии PRO — в виде текста в Telegram.

Еще одно новшество для оператора — «Группа быстрого реагирования»: часть контактного центра, созданная для экстренной помощи клиентам. Это не боты, а реальные люди, к которым можно обратиться в случае, если вы считаете, что находитесь под влиянием мошенников. Они помогут разрешить проблему благодаря взаимодействию с банками и Госуслугами. Обратиться к ним можно по номеру 0611 или в чате мобильного приложения.

Также билайн ввел двухфакторную авторизацию — защиту от несанкционированной замены сим-карты. А для корпоративных клиентов работает «Этикетка»: оператор «подписывает» их сервисы — доставки, автосалоны и т.д. Получив «брендированный» звонок, абонент будет знать, что разговаривает не с мошенниками.

Компания продолжит развивать продукты, увеличивающие безопасность клиентов. Но уже сейчас, согласно результатам исследования ComNews Research, билайн был признан самым безопасным оператором**.

Что дальше Вместе с тем оператор «большой четверки» подчеркивает: время серьезных «индивидуальных прорывов»со стороны компаний закончилось. Дальнейшая борьба с телефонными мошенниками возможна только в партнерстве с другими игроками рынка телекома, бизнесом и государством. Команда билайна предлагает законодательно ввести в России:

активацию сим-карт только после регистрации;

верификацию абонентов через портал Госуслуг;

ограничение до 100 сим-карт на одного абонента (сейчас реальный пример — несколько тысяч «симок» у одного пользователя);

штрафы от Роскомнадзора для недобросовестных дистрибьюторов, продающих серые сим-карты.

Команда билайна ведет работу с двумя крупными банками и с компанией, специализирующейся на кибербезопасности. К партнерству хотят примкнуть маркетплейсы. Успешно идет сотрудничество с Госуслугами. Благодаря совместной работе с другими операторами связи серьезно снижено количество подменных номеров — этот инструмент также популярен у мошенников.

Но работы еще много. Например, злоумышленники активно переходят в мессенджеры: до 60% атак совершаются именно там. Инструменты противодействия здесь только предстоит создать.

Безопасности абонентов посвящен документальный фильм-расследование «Темная сторона телекома», который снял билайн. Ленту уже посмотрели десятки тысяч пользователей.

Анастасия Коренькова, «Фонтанка.ру»

*Подробности — здесь.

** Исследование опубликовано в марте 2024 г., ознакомиться с ним можно здесь.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: www.beeline.ru

