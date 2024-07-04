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    «Театральный проект 27» выпускает спектакль для подростков о силе любви Петра и Февронии

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    8 июля в «Театральном проекте 27» состоится премьера спектакля Стефании Гараевой-Жученко «Петр и Феврония» о силе любви самой известной пары Древней Руси.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Как можно определить любовь, возможна ли верность в современном мире, или все-таки «и жили они долго и счастливо» — лишь присказка, не имеющая отношения к реальной супружеской жизни? Современные примеры не дают ответов на эти вопросы. Но что если обратиться к самой старой и при этом самой яркой истории любви — к отношениям Петра и Февронии, с которыми в России связывают день семьи, любви и верности.

    Этот спектакль рассчитан прежде всего на подростковую аудиторию. Именно с ними создатели спектакля хотят вести открытый, честный диалог, поскольку в юношеском возрасте крайне важно определить для себя приоритеты в жизни. Авторы проекта акцентируют внимание на том, что создание семьи — это не минутный порыв, а длительная, кропотливая работа двух людей, в результате которой и может родиться великая ценность — любовь.

    Стефания Гараева-Жученко — ученица Руслана Кудашова, главного режиссера Большого театра кукол, и в своей работе для «Театрального проекта 27» она будет также опираться на образность театра кукол. Режиссер о спектакле: «Так получилось, что роли супругов играют Алина и Ваня — пара, у которой недавно была помолвка. Их вопросы отношений и брака волнуют сильно! Да как и всех из нашей творческой команды. Поэтому «святые» получились живыми, настоящими, волнующимися, хрупкими, такими близкими, но при этом теми, за кем хочется тянуться и становиться лучше. В спектакле нет пропаганды брака, нет навязывания мнений. Для меня эта работа в первую очередь попытка осознать задачи брака в современном мире (ведь я сама в браке 5 лет) и создать живой спектакль, который поможет подростку определить личные ориентиры в этом вопросе».

    Показ спектакля состоится на сцене театра «Открытое пространство» (Моховая ул., 42).

    12+

    Арина Хек

    Фото: предоставлено организаторами

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    Комментарии 5

    почти бросил..)08 Июл 2024 в 02:51
    Сложная тут задача..) Ведь, "подростки", люди - настолько разные, что.. - Что? - ) - Давай, договаривай! - Ну, типа, либо тут нужно быть совсем уж Гением, что впрочем, не спасёт, либо, сконцентрироваться на.., извиняюсь, Определённой "массе подростков"..) - Т.е., понятие Любовь уже не универсально для тебя? - Господи, не я первый начал! - Что знаешь ты о Любви?! - А.., знаешь что, почему-то про Ньютона, сейчас, подумал..) - Не увиливай! - Даже не пытаюсь..) - Всемирное Тяготение - не в счёт! - Даже не пытаюсь..) - Определи Любовь! - Ну, Господи, Сам прикинь, Восьмого июля, в городе Санкт-Петербурге, была определена.. - Давай, пожалуй, по-другому: было дано Определение! - Ну и.., кто из нас окажется в смирительной рубашке?..) - Как же на самом деле это происходит? - Как и всегда, Дети, смешно копируют поведение взрослых но, при этом, столько в них всего непроявленного, Живого! - Уверен? - К бабке не ходи!..)
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