«Театральный проект 27» выпускает спектакль для подростков о силе любви Петра и Февронии

8 июля в «Театральном проекте 27» состоится премьера спектакля Стефании Гараевой-Жученко «Петр и Феврония» о силе любви самой известной пары Древней Руси.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Как можно определить любовь, возможна ли верность в современном мире, или все-таки «и жили они долго и счастливо» — лишь присказка, не имеющая отношения к реальной супружеской жизни? Современные примеры не дают ответов на эти вопросы. Но что если обратиться к самой старой и при этом самой яркой истории любви — к отношениям Петра и Февронии, с которыми в России связывают день семьи, любви и верности.



Этот спектакль рассчитан прежде всего на подростковую аудиторию. Именно с ними создатели спектакля хотят вести открытый, честный диалог, поскольку в юношеском возрасте крайне важно определить для себя приоритеты в жизни. Авторы проекта акцентируют внимание на том, что создание семьи — это не минутный порыв, а длительная, кропотливая работа двух людей, в результате которой и может родиться великая ценность — любовь.



Стефания Гараева-Жученко — ученица Руслана Кудашова, главного режиссера Большого театра кукол, и в своей работе для «Театрального проекта 27» она будет также опираться на образность театра кукол. Режиссер о спектакле: «Так получилось, что роли супругов играют Алина и Ваня — пара, у которой недавно была помолвка. Их вопросы отношений и брака волнуют сильно! Да как и всех из нашей творческой команды. Поэтому «святые» получились живыми, настоящими, волнующимися, хрупкими, такими близкими, но при этом теми, за кем хочется тянуться и становиться лучше. В спектакле нет пропаганды брака, нет навязывания мнений. Для меня эта работа в первую очередь попытка осознать задачи брака в современном мире (ведь я сама в браке 5 лет) и создать живой спектакль, который поможет подростку определить личные ориентиры в этом вопросе».



Показ спектакля состоится на сцене театра «Открытое пространство» (Моховая ул., 42). 12+

Арина Хек

