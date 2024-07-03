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    Вучич назвал Сербию и США «союзниками в исторические моменты»

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    В Белграде на приеме в американском посольстве в честь Дня независимости присутствовал президент Сербии Александр Вучич.

    «Союзники в решающие исторические моменты, Сербия и США разделяют многолетнее партнерство и сотрудничество и я надеюсь, что мы продолжим развивать наши отношения, основанные на взаимном уважении и понимании», — цитирует 2 июля президента Вучича портал Ruserbia.com.

    Вучич назвал в соцсетях День независимости важнейшим моментом в американской истории. По его словам, он напоминает о верности «духу свободы и справедливости» — фундамента для сербского прошлого, настоящего и будущего.

    Ранее по результатам встречи с генералом Джеймсом Хекером Вучич сообщал, что сотрудничество Сербии и США в сфере обороны способствует миру и стабильности.

    В апреле он заявлял, что США приобретают продукцию ОПК Сербии, и признал возможность поставок оружия на Украину другими странами — посредниками.

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