Вучич назвал Сербию и США «союзниками в исторические моменты»

В Белграде на приеме в американском посольстве в честь Дня независимости присутствовал президент Сербии Александр Вучич.
«Союзники в решающие исторические моменты, Сербия и США разделяют многолетнее партнерство и сотрудничество и я надеюсь, что мы продолжим развивать наши отношения, основанные на взаимном уважении и понимании», — цитирует 2 июля президента Вучича портал Ruserbia.com.
Вучич назвал в соцсетях День независимости важнейшим моментом в американской истории. По его словам, он напоминает о верности «духу свободы и справедливости» — фундамента для сербского прошлого, настоящего и будущего.
Ранее по результатам встречи с генералом Джеймсом Хекером Вучич сообщал, что сотрудничество Сербии и США в сфере обороны способствует миру и стабильности.
В апреле он заявлял, что США приобретают продукцию ОПК Сербии, и признал возможность поставок оружия на Украину другими странами — посредниками.