Вучич назвал Сербию и США «союзниками в исторические моменты»

В Белграде на приеме в американском посольстве в честь Дня независимости присутствовал президент Сербии Александр Вучич.



«Союзники в решающие исторические моменты, Сербия и США разделяют многолетнее партнерство и сотрудничество и я надеюсь, что мы продолжим развивать наши отношения, основанные на взаимном уважении и понимании», — цитирует 2 июля президента Вучича портал Ruserbia.com.

Вучич назвал в соцсетях День независимости важнейшим моментом в американской истории. По его словам, он напоминает о верности «духу свободы и справедливости» — фундамента для сербского прошлого, настоящего и будущего.