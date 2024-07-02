    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, с-з

    752мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    Три статьи и 10 лет лишения свободы на двоих. В Петербурге осудили похитителей, требовавших выкуп в 10 тысяч рублей

    643
    обсудить

    На Дачном проспекте петербуржца избили знакомые, а затем возили его в багажнике по городу до тех пор, пока сестра потерпевшего не привезла им запрошенный «выкуп» — 10 тысяч рублей. Как сообщают в прокуратуре Кировского района 2 июля, суд поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении похитителей Сергея Попова и Эдуарда Комарова и признал их виновными в похищении человека (пункты «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ), в вымогательстве (пункт «в» части 2 статьи 163 УК РФ) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц (пункт «а» части 3 статьи 111 УК РФ).

    Установлено, что ночью 26 февраля 2023 года подсудимые у дома 8/1 по Дачному проспекту похитили мужчину, затолкали его в багажник автомобиля «Инфинити» черного цвета. Они требовали 10 тысяч рублей. Потерпевший позвонил сестре с просьбой о помощи. Она, в свою очередь, — в 112, объяснила ситуацию и назвала адрес на Дачном проспекте. Но правоохранителям там никого обнаружить уже не удалось. Сестра пропала, но, как выяснилось позже, уехала передавать 10 тысяч за освобождение брата на улицу Маршала Захарова. К 7 утра похитители уже были задержаны.

    Суд вынес приговор: Попову — 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Комарову — 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

    Пострадавший получил серьезные травмы головы — об этом писала «Фонтанка».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close