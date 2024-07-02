Три статьи и 10 лет лишения свободы на двоих. В Петербурге осудили похитителей, требовавших выкуп в 10 тысяч рублей

На Дачном проспекте петербуржца избили знакомые, а затем возили его в багажнике по городу до тех пор, пока сестра потерпевшего не привезла им запрошенный «выкуп» — 10 тысяч рублей. Как сообщают в прокуратуре Кировского района 2 июля, суд поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении похитителей Сергея Попова и Эдуарда Комарова и признал их виновными в похищении человека (
Установлено, что ночью 26 февраля 2023 года подсудимые у
Суд вынес приговор: Попову —
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