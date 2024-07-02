В Финляндии не могут найти российских владельцев гостиничного комплекса, которые ежегодно платят до 400 тысяч евро за его содержание

На востоке Финляндии в 20 километрах от границы с Россией уже несколько лет пустует IT-деревня на 13 гектарах земли. Все эти годы компания Embria Village ежегодно платит до 400 тысяч евро за содержание не работающего гостиничного комплекса близ Лаппеенранты.





Как сообщает 2 июля Yle, компания Embria Village принадлежит петербуржцам Владимиру Гурову и Павлу Яковлеву. Бизнесмены специализируются на развитии стартапов. Информацию о владельцах журналисты финского издания получили в «Документах Пандоры», так как данных о собственниках в торговом реестре Финляндии нет. На связь российские бизнесмены не выходят.



По финскому закону компании обязаны предоставлять информацию о реальных бенефициарах. Однако в случае с гостиничным комплексом настоящие владельцы скрываются за цепочкой инвестиционных фирм или подставных владельцев. Известно, что международная инвестиционная компания Embria, которой принадлежит Embria Village, зарегистрирована на Кипре. И для своих инвестиций компания использует офшорные счета.



То, что владельцы гостиничного комплекса скрываются за цепочкой подставных компаний, вызывает вопросы финских властей. Так, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что в стране может увеличиться число случаев конфискации недвижимости россиян, если оно угрожает национальной безопасности.



Ранее «Фонтанка» рассказала, что власти Финляндии упрощают процедуру конфискации квартир, у собственников которых появились просроченные платежи, а связаться с неплательщиками не удается.

