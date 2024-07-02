Водитель и пассажир пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве

Два человека пострадали при взрыве газового баллона на крыше автобуса на севере Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции во вторник, 2 июля.
«В связи с инцидентом на севере столице перекрыто движение на Ижорском проезде. В результате происшествия пострадало два человека», — говорится в сообщении.
Как сообщали РИА Новости со ссылкой на данные представителя экстренных служб, причиной взрыва баллона могла стать жаркая погода. Водителя госпитализировали, информация о втором пострадавшем устанавливается. По данным MSK1.RU, это пассажир.
Как писала «Фонтанка», ЧП произошло сегодня в первом часу дня с автобусом, следующем по маршруту № 672. По предварительным данным, водитель услышал хлопок и остановил транспорт. После взрыва баллон отбросило в соседний двор. В настоящее время на месте продолжают работать оперативные службы города.