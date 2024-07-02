Ветер вдребезги разнес остановку в Петербурге, стекла полетели в ребенка. Видео

Ребенка порезало стеклом на автобусной остановке в Красносельском районе Петербурга во время минувшего шторма. Осколки летели в мальчика на глазах у матери, в беседе с «Фонтанкой» 2 июля она поделилась деталями случившегося.
«Фонтанка.ру»
Все произошло накануне на проспекте Ветеранов, 131. Осколки порезали предплечье десятилетнего ребенка.
«Мы были вместе. После сразу вызвали такси, самостоятельно поехали в детскую больницу. Ребенку зашили рану, рука пострадала, у него отрезок такой от острого. Сейчас рука перемотана», — рассказала женщина.
После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен в удовлетворительном состоянии.
Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении нашего издания, бушующий ветер повалил несколько знаков, поднял с проезжей части водоналивные барьеры, а после оторвал от остановки стекло. Осколки полетели в ребенка, напуганный мальчик сразу убежал за пределы конструкции, следом за ним — мама.
Напомним, что ураган в Петербурге и области не обошелся без жертв. Так, в результате нашествия стихии в Московском районе погибла 36-летняя женщина, на которую свалилось дерево. На проспекте Шаумяна поваленное дерево убило 11-летнего мальчика. А в Новом Токсово погиб 26-летний уроженец Таджикистана, выполнявший строительные работы на участке в коттеджном поселке «Экофорест». Строителя придавило упавшей березой. Несколько человек пострадали.