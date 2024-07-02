Автовокзал у Парнаса вносят в госпрограмму Петербурга. Но надо еще подождать

Комитет по транспорту подготовил изменения в госпрограмму по развитию транспортной системы Петербурга. Там появятся сроки и стоимость автовокзала у «Парнаса».
Опубликованный 2 июля проект добавляет в программу еще один раздел: «Межрегиональный автомобильный пассажирский транспорт (автобусы)». В нем говорится об автовокзале на Обводном, а после идет уточнение: «С учётом сложившегося рынка межрегиональных регулярных перевозок пассажиров строительство автовокзала вблизи станции метро «Парнас» (автостанция с многоуровневой автостоянкой на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, посёлок Парголово, пр. Энгельса, участок 2 (западнее пересечения с 3-м Верхним пер.) является приоритетным. Указанный объект предусмотрен Генеральным планом Санкт-Петербурга».
В перечень мероприятий вносят проектирование автовокзала в 2028 году и строительство в 2030–2031 годах. Финансирование составляет 85 млн рублей, указан и конкретный участок.
Напомним, строительство автовокзалов у «Купчино» и на «Парнасе» обсуждается много лет, его собирались осуществить еще в 2016–2017 годах. Участок у «Купчино» инвестор получил в аренду в 2021-м, а в мае 2024-го ему выдали и разрешение на строительство.