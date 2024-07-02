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    «Мне больно, но я вернусь». Кушанашвили рассказал о своем состоянии

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    Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили вышел на связь спустя неделю после подключения к ИВЛ. Он опубликовал аудиосообщение 2 июля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Хриплым голосом артист признался, что пока чувствует себя плохо, но идет на поправку.

    «Хотя мне больно, не нужно говорить о геройстве. Я одолею эту болезнь и вернусь. Люблю. Аминь», — заявил он.

    Ведущий выразил благодарность друзьям и коллегам, которые поддержали его в трудную минуту. В частности, он упомянул Антона Шестака, Виктора Ладненко, рэпера T-killah и бывшего футболиста Дмитрия Тарасова. По словам Отара Кушанашвили, они не оставили его в трудную минуту.

    «Я их тоже не подведу. Удивительно, как эти молодые люди стали для меня братьями», — отметил журналист.

    По его словам, он уже перенес две операции, и ему предстоит еще столько же. Артисту трудно передвигаться и есть. Жена Ольга ежедневно навещает его и приносит все необходимое.

    Отару Кушанашвили 53 года. По словам продюсера Виктора Ладненко, сердечные проблемы у шоумена возникли вследствие чрезмерной рабочей нагрузки. О том, что артист попал в реанимацию, стало известно 20 июня.

    Известность телеведущий получил, работая на программе «Акулы пера». Позднее вел программы «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечеринка из "Метелицы"» и «Обоzzz-шоу». Кушанашвили работал ведущим на «Европе плюс». Также снимался в юмористическом сериале «33 квадратных метра».

    Помимо работы на телевидении и радио Кушанашвили пишет авторские колонки для различных изданий.

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