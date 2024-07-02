«Мне больно, но я вернусь». Кушанашвили рассказал о своем состоянии

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили вышел на связь спустя неделю после подключения к ИВЛ. Он опубликовал аудиосообщение 2 июля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Хриплым голосом артист признался, что пока чувствует себя плохо, но идет на поправку.



«Хотя мне больно, не нужно говорить о геройстве. Я одолею эту болезнь и вернусь. Люблю. Аминь», — заявил он.

Ведущий выразил благодарность друзьям и коллегам, которые поддержали его в трудную минуту. В частности, он упомянул Антона Шестака, Виктора Ладненко, рэпера T-killah и бывшего футболиста Дмитрия Тарасова. По словам Отара Кушанашвили, они не оставили его в трудную минуту.