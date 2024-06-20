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    Отар Кушанашвили попал в реанимацию

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    Телеведущего Отара Кушанашвили положили в подмосковную больницу. Об этом 20 июня пишет РБК со ссылкой на помощника журналиста.

    «Пока конкретного диагноза врачи не говорят», — сказал он.

    Информацию об этом также подтвердил РИА Новости директор телеведущего Антон Шестак. По его словам, Кушанашвили полторы-две недели чувствовал себя плохо. «Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация. Поехали сразу в больницу, отвезли, перевели в реанимацию», — говорит Шестак.

    12 ноября 2023 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. По словам его продюсера Виктора Ладненко, сердечные проблемы у журналиста возникли вследствие чрезмерной рабочей нагрузки.

    Отару Кушанашвили 53 года. Он родился в Кутаиси 22 июня 1970 года.

    Известность телеведущий получил, работая на программе «Акулы пера». Позднее вел программы «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечеринка из "Метелицы"» и «Обоzzz-шоу». Кушанашвили работал ведущим на «Европе плюс». Также снимался в юмористическом сериале «33 квадратных метра».

    Помимо работы на телевидении и радио пишет авторские колонки для различных изданий.

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