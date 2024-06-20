Телеведущего Отара Кушанашвили положили в подмосковную больницу. Об этом 20 июня пишет РБК со ссылкой на помощника журналиста.



«Пока конкретного диагноза врачи не говорят», — сказал он.

Информацию об этом также подтвердил РИА Новости директор телеведущего Антон Шестак. По его словам, Кушанашвили полторы-две недели чувствовал себя плохо. «Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация. Поехали сразу в больницу, отвезли, перевели в реанимацию», — говорит Шестак.

12 ноября 2023 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. По словам его продюсера Виктора Ладненко, сердечные проблемы у журналиста возникли вследствие чрезмерной рабочей нагрузки.

