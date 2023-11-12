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    RT: Отар Кушанашвили попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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    Отар Кушанашвили попал в реанимацию Боткинской больницы. Об этом вечером 12 ноября сообщает RT.

    По данным издания, телеведущий находится в тяжелом состоянии. РИА Новости сообщает, что информацию о попадании Кушанашвили в больницу подтвердил его продюсер.

    Отмечается, что ведущему стало плохо с сердцем в одном из ресторанов в центре Москвы. «Просто не выдержало сердце», — заявил его продюсер, добавив, что в последнее время у Кушанашвили было много работы.

    «Диагноз точно не могу вам сказать. Связано ли это с проблемами с сердцем, пока не знаю», — заявил RT пиар-директор журналиста.

    Отару Кушанашвили 53 года. Он родился в Кутаиси 22 июня 1970 года.

    Известность телеведущий получил, работая на программе «Акулы пера». Позднее вел программы «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечерника из Метелицы» и «Обоzzz-шоу». Кушанашвили работал ведущим на «Европе плюс». Также снимался в юмористическом сериале «33 квадратных метра».

    Помимо работы на телевидении и радио, пишет авторские колонки для различных изданий.

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