RT: Отар Кушанашвили попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Отар Кушанашвили попал в реанимацию Боткинской больницы. Об этом вечером 12 ноября сообщает RT.

По данным издания, телеведущий находится в тяжелом состоянии. РИА Новости сообщает, что информацию о попадании Кушанашвили в больницу подтвердил его продюсер.

Отмечается, что ведущему стало плохо с сердцем в одном из ресторанов в центре Москвы. «Просто не выдержало сердце», — заявил его продюсер, добавив, что в последнее время у Кушанашвили было много работы.

«Диагноз точно не могу вам сказать. Связано ли это с проблемами с сердцем, пока не знаю», — заявил RT пиар-директор журналиста.

