RT: Отар Кушанашвили попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Отар Кушанашвили попал в реанимацию Боткинской больницы. Об этом вечером 12 ноября сообщает RT.
По данным издания, телеведущий находится в тяжелом состоянии. РИА Новости сообщает, что информацию о попадании Кушанашвили в больницу подтвердил его продюсер.
Отмечается, что ведущему стало плохо с сердцем в одном из ресторанов в центре Москвы. «Просто не выдержало сердце», — заявил его продюсер, добавив, что в последнее время у Кушанашвили было много работы.
«Диагноз точно не могу вам сказать. Связано ли это с проблемами с сердцем, пока не знаю», — заявил RT пиар-директор журналиста.
Отару Кушанашвили 53 года. Он родился в Кутаиси 22 июня 1970 года.
Известность телеведущий получил, работая на программе «Акулы пера». Позднее вел программы «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечерника из Метелицы» и «Обоzzz-шоу». Кушанашвили работал ведущим на «Европе плюс». Также снимался в юмористическом сериале «33 квадратных метра».
Помимо работы на телевидении и радио, пишет авторские колонки для различных изданий.