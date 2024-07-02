«Мир вздрогнет». Лукашенко: «Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 2 июля, проводит встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Парламентарий прибыл в Минск во вторник утром по поручению президента РФ Владимира Путина. Председатель ГД примет участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков.
«Sputnik Беларусь» сообщает, что Лукашенко собирается встретиться с Путиным в ближайшее время.
«У нас есть много проблем, которые мы должны обсудить с ним», — заявил президент Белоруссии в разговоре с Володиным. Лукашенко добавил, что Запад «хочет втянуть Белоруссию в разборки», чтобы довести эскалацию в регионе до такой степени, что «мир вздрогнет».
Лукашенко поблагодарил Володина за участие России в торжественных мероприятиях. Белорусский лидер отметил, что ситуация на границе с Украиной не позволяет расслабляться и вынуждает готовиться ко всему.
Ранее Дмитрий Песков назвал стягивание Украиной войск к белорусской границе причиной для беспокойства не только для Минска, но и для Москвы.