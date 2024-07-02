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    «Мир вздрогнет». Лукашенко: «Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 2 июля, проводит встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

    Парламентарий прибыл в Минск во вторник утром по поручению президента РФ Владимира Путина. Председатель ГД примет участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков.

    «Sputnik Беларусь» сообщает, что Лукашенко собирается встретиться с Путиным в ближайшее время.

    «У нас есть много проблем, которые мы должны обсудить с ним», — заявил президент Белоруссии в разговоре с Володиным. Лукашенко добавил, что Запад «хочет втянуть Белоруссию в разборки», чтобы довести эскалацию в регионе до такой степени, что «мир вздрогнет».

    Лукашенко поблагодарил Володина за участие России в торжественных мероприятиях. Белорусский лидер отметил, что ситуация на границе с Украиной не позволяет расслабляться и вынуждает готовиться ко всему.

    Ранее Дмитрий Песков назвал стягивание Украиной войск к белорусской границе причиной для беспокойства не только для Минска, но и для Москвы.

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