«Причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы». Песков прокомментировал стягивание ВСУ к белорусской границе

В Кремле считают стягивание Украиной войск к белорусской границе причиной для беспокойства не только для Минска, но и для Москвы. Об этом 1 июля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула.



Песков назвал Россию и Белоруссию союзниками и партнерами. Также, по словам пресс-секретаря, у государств есть особые форматы взаимодействия по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии спецслужб.



«Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры. Путин и Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС», — сказал Песков.

