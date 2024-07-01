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    «Причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы». Песков прокомментировал стягивание ВСУ к белорусской границе

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    В Кремле считают стягивание Украиной войск к белорусской границе причиной для беспокойства не только для Минска, но и для Москвы. Об этом 1 июля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула.

    Песков назвал Россию и Белоруссию союзниками и партнерами. Также, по словам пресс-секретаря, у государств есть особые форматы взаимодействия по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии спецслужб.

    «Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры. Путин и Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС», — сказал Песков.

    Ранее Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности. Пресс-секретарь заявил, это не что иное, как очередное нагнетание напряженности.

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