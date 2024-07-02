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    При взрыве в Стерлитамаке пострадали газовщики и дети, гулявшие на улице

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    Фото: UFA1.RU
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    Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке 2 июля, сообщает ведомство. В происшествии усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

    Следственный комитет РБ опубликовал видео из квартиры, где произошел взрыв.

    СУ СК России по Республике Башкортостан

    Как предварительно установило следствие, газ взорвался во время проверки газового оборудования в квартире второго этажа в девятиэтажке под номером 150 по улице Артема. Одна женщина погибла. Пострадали семь человек, в том числе двое детей, которые в этот момент находились возле двери в подъезд, и двое сотрудников газовой службы.

    Фото: UFA1.RU
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    Спасатели и пожарные эвакуировали 80 жильцов дома, на место ЧП прибыли восемь бригад скорой помощи, сообщили в пресс-службе главы региона.

    UFA1 пишет, что незадолго до ЧП к дому подъехала машина газовщиков. Со слов очевидцев, они приехали на вызов об утечке. Как сообщили в администрации города, оба работника службы пострадали и были госпитализированы.

    Фото: UFA1.RU
    Фото: UFA1.RU

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