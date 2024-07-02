При взрыве в Стерлитамаке пострадали газовщики и дети, гулявшие на улице

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке 2 июля, сообщает ведомство. В происшествии усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Следственный комитет РБ опубликовал видео из квартиры, где произошел взрыв.
СУ СК России по Республике Башкортостан
Как предварительно установило следствие, газ взорвался во время проверки газового оборудования в квартире второго этажа в девятиэтажке под номером 150 по улице Артема. Одна женщина погибла. Пострадали семь человек, в том числе двое детей, которые в этот момент находились возле двери в подъезд, и двое сотрудников газовой службы.
Спасатели и пожарные эвакуировали 80 жильцов дома, на место ЧП прибыли восемь бригад скорой помощи, сообщили в пресс-службе главы региона.
UFA1 пишет, что незадолго до ЧП к дому подъехала машина газовщиков. Со слов очевидцев, они приехали на вызов об утечке. Как сообщили в администрации города, оба работника службы пострадали и были госпитализированы.