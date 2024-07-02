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    В Петербурге зарегистрировали ещё двух кандидатов в губернаторы

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    Представители «Зеленых» и ЛДПР Павел Брагин и Максим Яковлев получили статус зарегистрированных кандидатов. Голосование состоялось 2 июля в петербургском избиркоме.

    Оба кандидата сдали полный пакет документов, включая подписи более чем 155 муниципальных депутатов. Один из представителей горизбиркома засомневался, что не самый известный в городе Брагин сделал это самостоятельно, и воздержался от голосования.

    Ранее горизбирком зарегистрировал кандидатом от «Единой России» Александра Беглова. Выборы губернатора Петербурга пройдут осенью этого года.

    35-летний Павел Брагин — муниципальный депутат в округе Ульянка. Туда он избрался от «Справедливой России» в 2019 году. На момент выдвижения кандидатом в губернаторы работал руководителем аппарата генерального директора ООО «Производственно-Коммерческая Фирма «Петро ВАСТ». Компания является субподрядчиком «Невского экологического оператора», монополиста, который вывозит мусор в Петербурге.

    Максим Яковлев — депутат от ЛДПР. Депутатом он стал в 2011 году. До этого работал в бизнесе.

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