В заброшенных казармах в центре Петербурга хотят создать конкурента «Новой Голландии»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На месте заросших травой дворов и полуразрушенных казарм может появиться новое общественное пространство с музеем лейб-гвардии. Проект муниципалов готовы поддержать в Смольном. Но препятствием может стать сложный имущественный статус территории. Сам сквер находится в процессе передачи в городской ЗНОП, а обрамляющие его здания предстоит забрать у Минобороны.



О том, что в центре Петербурга может появиться общественное пространство, рассказал в конце прошлой недели глава администрации МО «Муниципальный округ Семеновский» Сергей Лаптев в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». «Я надеюсь, что у нас, кроме «Новой Голландии» и кронштадтских фортов, появится еще исторический сквер лейб-гвардии «Семенцы», — заявил он.

Речь идет о территории между набережной Фонтанки, Загородным проспектом, Гороховой и Бородинской улицами. А если точнее, о двух зданиях, в которых прежде располагались казармы лейб-гвардии Московского полка, и сквере между ними. «Вся лейб-гвардия пошла исторически с этих мест, там начинал карьеру Александр Васильевич Суворов, да и первый маршал Советского Союза [Михаил] Тухачевский также начинал карьеру именно в этих казармах», — обрисовал Сергей Лаптев историческую ценность пространства.



В начале июня 2024 года МО «Семеновский» вместе с Центром компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды комитета по благоустройству Петербурга и СПбГАСУ провел конкурс студенческих работ на разработку концепции благоустройства. В жюри вошли в том числе представители КГА, КГИОП и комблага.

На визуализации победителя можно увидеть единое пространство между набережной Фонтанки и Загородным проспектом. Там размещаются зона отдыха с арт-объектами, летние кафе, молодежное пространство с граффити, тренажеры с зоной воркаута, семейное пространство с террасами, две тематические детские площадки, розарий с памятным камнем, сцена для мероприятий, общественный огород. В зданиях, обрамляющих сквер, предлагается разместить музей и выставочные пространства, а также предприятия общественного питания, различные студии, мастерские и коворкинги.



Но организаторы подчеркивают, что это не финальный вариант, а скорее представление о потенциале территории. «Целью было собрать интересные идеи, которые потом, когда пройдут торги, могут быть использованы при проектировании», — пояснила руководитель Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды комитета по благоустройству Ольга Черданцева.

Фото: предоставлено МО «Семеновское» Фото: предоставлено МО «Семеновское» Фото: предоставлено МО «Семеновское» Фото: предоставлено МО «Семеновское» Фото: предоставлено МО «Семеновское» Поделиться Поделиться





Заброшка в центре города

Сейчас территория общественного пространства выглядит полузаброшенной, хотя местами живописной. В зеленой зоне среди нескошенной травы, зарослей репейника и разросшихся деревьев стоят лавочки и урны, а в качестве доминанты — шахта метрополитена. В углу — валун с табличкой в честь 300-летия победы в Северной войне, рядом с ним — фигуры в мундирах Семеновского и Преображенского полков. Эту группу муниципалы установили еще в прошлом году как закладной камень будущего пространства. На участке ближе к Загородному проспекту стоят две детские площадки, между ними пустырь с вытоптанной травой. Внутридворовые проезды заполнены автомобилями: место стало весьма популярным среди автовладельцев после того, как прилегающие улицы стали зоной платной парковки.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Непосредственно к скверу примыкают два здания, разрисованные граффити и частично завешанные аварийной сеткой. Двери заколочены, но если заглянуть внутрь, можно увидеть сводчатые потолки цокольного этажа. Это и есть бывшие казармы. По словам Сергея Лаптева, еще недавно несколько помещений сдавались в аренду, а во внутренних дворах работали точки уличной торговли. Но сейчас они пустуют, разве что периодически через выломанные ставни и двери внутрь зданий проникают бомжи, говорит глава администрации «Семеновского».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди других соседей — Военный комиссариат Ленинградской области (со стороны набережной Фонтанки) и пункт отбора на контрактную службу (со стороны двора), отель, детский садик, дом, в котором жил Григорий Распутин, магазин «Военторг», Дом театральных работников на Бородинской улице. С другой стороны Загородного проспекта — площадь у ТЮЗа, бывший Семеновский плац. Он мог бы стать логичным продолжением историко-патриотического пространства, считает Сергей Лаптев.

Имущественный вопрос

Кто будет воплощать в жизнь идею историко-патриотического сквера, пока не совсем ясно. В комитете по благоустройству сообщили, что поддерживают идею и готовы выделить муниципалам субсидию на благоустройство, если концепция будет согласована с жителями района. Правда, подать заявку на финансирование на 2025 год уже не получится: сроки вышли.



Но муниципалы решили пойти по другому пути и подали документы для перевода территории из муниципального ЗНОП в городской, рассказал Сергей Лаптев. По его словам, в границах будущего общественного пространства есть еще городская земля (сейчас на этом месте стихийная парковка) и ничейная территория между двумя детскими площадками. Передача в одни руки дает шанс быстрее пройти межведомственные согласования. К тому же муниципалы опасаются, что если благоустроенная территория окажется у них на балансе, для ее содержания не хватит средств.

Согласно процедуре, для этого городская рабочая группа по ЗНОП должна одобрить смену статуса, затем комитет по контролю за имуществом (ККИ) должен подготовить законопроект, который затем должно принять Законодательное собрание. «Предложение о включении территории во дворах Фонтанки, 90 , в ЗНОП будет рассмотрено в 2024 году в рамках инвентаризации», — сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом. Окончательное решение рабочей группы будет опубликовано официально, но пока его нет. Если оно появится, проект закона, регулирующий передачу территории, будет подготовлен после завершения инвентаризации, ориентировочно осенью 2025 года, отметили в пресс-службе.



Еще сложнее обстоят дела со зданиями бывших казарм. Хотя обычный прохожий может увидеть корпуса своими глазами, кадастровая карта знает лишь один из них (набережная Фонтанки, 90 , корпус 4 , литера Г ). Согласно выписке из Росреестра, здание площадью 5211,7 кв. м построено в 1917 году . В нем 4 этажа , в том числе один подземный. Официально оно представляет собой общежитие, в котором есть как жилые, так и нежилые помещения. Здание находится на балансе «Центрального управления жилищно-социальной инфраструктуры» Минобороны. Его близнец по другую сторону сквера (набережная Фонтанки, 90 , корпус 5 , литера Д ) также закреплен за этим ведомством, следует из ответа Росимущества на запрос муниципалитета о неудовлетворительном состоянии корпусов.

По словам Сергея Лаптева, внутри зданий уцелели элементы декора: печи, камины, лестницы. «Вся эта красота сейчас находится в достаточно плачевном состоянии, и я пытаюсь привлечь внимание органов исполнительной власти, чтобы эти здания были переданы городу, отреставрированы. И там в идеале можно разместить, тем более в нынешней политической ситуации, музей лейб-гвардии», — отметил он.



После передачи городу логично было бы привлечь к ремонту корпусов бизнес, считает Сергей Лаптев. Поскольку здания были построены после 1917 года , они не находятся под охраной. Это даст бизнесу больше возможностей для коммерческого использования, например можно надстроить пару этажей или приспособить часть помещений под офисы. Но музейная часть все-таки должна присутствовать, подчеркивает он.



«Фонтанка» направила запрос в комитет имущественных отношений. На момент публикации ответ не поступил. Но, по информации издания, официального запроса Минобороны о передаче здания власти города пока не делали.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

