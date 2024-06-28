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    В центре Петербурга может появиться новое общественное пространство «Семенцы» со сквером и музеем лейб-гвардии

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    В центре Петербурга может появиться общественное пространство со сквером и музеем лейб-гвардии. Об этом рассказал 28 июня глава администрации МО «Муниципальный округ Семеновский» Сергей Лаптев в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

    По его словам, речь идет о двух зданиях по адресу: набережная Фонтанки, 90, где располагались казармы лейб-гвардии Московского полка, и о сквере между ними.

    Здания по 4 тысячи квадратных метров находятся на балансе ведомственного учреждения Министерства обороны, рассказал Сергей Лаптев. «Там потрясающие сами здания, хотя находящиеся в аварийном состоянии, внутри архитектурные элементы, как-то: сводчатые потолки, печи, камины, лестницы. Вся эта красота сейчас находится в достаточно плачевном состоянии, и я пытаюсь привлечь внимание органов исполнительной власти, чтобы эти здания были переданы в город, отреставрированы. И там в идеале можно разместить, тем более в нынешней политической ситуации, музей лейб-гвардии», — отметил он.

    «Вся лейб-гвардия пошла исторически с этих мест, там начинал карьеру Александр Васильевич Суворов, да и первый маршал Советского Союза [Михаил ] Тухачевский также начинал карьеру именно в этих казармах», — пояснил Сергей Лаптев.

    По его словам, месяц назад муниципальные власти провели хакатон, на котором студенты представили проекты исторического сквера на этой территории. «Я надеюсь, что у нас, кроме «Новой Голландии» и кронштадтских фортов, появится еще исторический сквер лейб-гвардии "Семенцы"», — заключил он.

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