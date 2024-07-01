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    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Шторм в Петербурге повалил почти полсотни деревьев

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    Почти полсотни деревьев упали во время шторма в Петербурге 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

    Садово-парковые и дорожные предприятия города на данный момент продолжают работу по ликвидации последствий урагана. С дорожек в скверах и садах, с проезжей части и тротуаров убирают рухнувшие деревья. На данный момент известно о 48 упавших стволах, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина во время урагана дерево упало на голову прохожей. Женщина от полученных травм скончалась на месте. У нее остались трое детей. Также во время непогоды в городе пострадали ещё одна петербурженка и ребенок.

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