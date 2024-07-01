    Сейчас

    +32˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +32˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 32

    4 м/с, южн

    749мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42
    ТЕМА ДНЯ

    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    ПВО уничтожили четыре воздушные цели над Балаклавой

    1403
    обсудить

    Четыре воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией Черного моря в районе Балаклавы. Об этом 1 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Губернатор отметил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

    Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется.

    Ранее Михаил Развожаев рассказал, что из-за угрозы теракта в Севастополе будут закрывать вход в Балаклавскую бухту, ночью доступ туда будет закрыт, а сама бухта будет дополнительно охраняться.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close