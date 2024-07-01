ПВО уничтожили четыре воздушные цели над Балаклавой

Четыре воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией Черного моря в районе Балаклавы. Об этом 1 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Губернатор отметил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.



Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется.



Ранее Михаил Развожаев рассказал, что из-за угрозы теракта в Севастополе будут закрывать вход в Балаклавскую бухту, ночью доступ туда будет закрыт, а сама бухта будет дополнительно охраняться.