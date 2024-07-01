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    ТЕМА ДНЯ

    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Ураган накрыл матч «Зенит-2» — «Спартак-2»

    1981
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    Стихия накрыла матч «Зенит-2» со «Спартаком-2», который проходит на поле Академии ФК «Зенит» на улице Верности. В конце первого тайма ураганный ветер начал срывать с места незакрепленные предметы и выбрасывать их на поле.

    Как рассказал «Фонтанке» один из зрителей матча, футболистам это не сильно помешало. Разве что, все промокли, а «Спартак» в этот момент сравнял счет.

    Сотрудники стадиона позаботились и о зрителях. Зная о предстоящей непогоде, для них приготовили пледы и обеспечили необходимую безопасность на трибунах.

    Мощный ветер сносил в Петербурге не только деревья, но и строительный кран. За непогодой следим онлайн.

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