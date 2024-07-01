«Спартак» объявил об уходе Промеса

Московский «Спартак» объявил о расставании с футболистом Квинси Промесом. Сообщение об этом опубликовано 1 июля на официальном сайте команды.



В феврале амстердамский суд признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков, приговорив его к шести годам тюрьмы. Летом прошлого года он был приговорен к 18 месяцам заключения за нападение на своего двоюродного брата. В марте игрока задержали в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры, а в мае стало известно, что футболиста освободили из-под стражи на определенных условиях.

«Квинси Промес пропустил вторую половину сезона из-за личных обстоятельств, которые помешали ему вернуться в Россию после зимних сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства остаются неизменными, и на данный момент говорить о его возвращении в команду невозможно. Тем не менее, клуб надеется, что в будущем этот вопрос можно будет пересмотреть», — говорится в заявлении клуба.