Пойманный на взятке следователь из Всеволожска получил условный срок

Суд в Петербурге приговорил к восьми годам условно уже бывшего следователя из областного управления Следкома. Он просил деньги от строителей, которые допустили смерть рабочего.

О решении 1 июля сообщает объединенная пресс-служба судов. Тимофей Борисов был задержан при передаче муляжа денег в марте 2022 года. В его производстве находилось уголовное дело по статье о нарушении условий труда — на строительной площадке насмерть разбился рабочий. Борисов видел перспективу привлечения в качестве обвиняемых троих сотрудников компании и предложил им заплатить 1,3 млн рублей, чтобы под суд пошел только один. Оказалось, что кроме Борисова эти люди договаривались и с ФСБ. Как писала «Фонтанка», Борисов предлагал выбор двум генеральным директорам и инженеру, привлечь планировал специалиста по охране труда.