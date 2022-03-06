Оказывается, следователь СК Ленобласти брал миллион под гнев Бастрыкина

Если несколько часов назад «Фонтанка» иронизировала по поводу задержания в данный исторический момент старшего следователя СК Всеволожского района Ленобласти Тимофея Борисова за взятку в миллион рублей, взятую им, по версии СК Петербурга, за лояльное отношение к бизнесменам, на предприятии которых, по несчастью, погиб рабочий, то нюансы говорят нам еще и о характере товарища Борисова.

Наши коллеги из 47news раскопали тонкости, касающиеся недавней новости «Фонтанки»: «Похоже, жизнь налаживается. ФСБ Петербурга с поличным задержала следователя СК Ленобласти». Эти обстоятельства говорят о «безумии и отваге» ньюсмейкера.

По нашим данным, рабочий погиб еще в 2018 году, после чего тот же следователь трижды отказывал в возбуждении уголовного дела. Но осенью прошлого года глава СКР Александр Бастрыкин дал команду поднять все отказные материалы, разобраться, после чего Борисов вынужден был это самое дело возбудить. Минимум раздражение, а, если честно, то гнев Бастрыкина вызвал один из сотрудников того же СК по Всеволожскому району. Но это присказка.

Как нам стало известно, по прошествии месяцев следователь решил, что наверху его самый главный начальник угомонился, а в последние дни точно должен интересоваться не его крохотным делом. Так, в материалах отражено, что он предложил коммерсантам альтернативу — либо будут привлечены два генеральных директора и инженер, либо только специалист по охране труда. Как вы понимаете, бизнесмены выбрали второй вариант.

Другое дело, что, по той же версии следствия, Борисов несколько раз увеличивал сумму.

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