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    В Ленобласти пьяная девушка без прав на красном «Опеле» отправила пассажиров в больницу

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    Три человека пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Выборгском районе Ленобласти. За рулем иномарки оказалась нетрезвая девушка без прав. Подробности сообщили в Управлении госавтоинспекции 1 июля.

    Дорожный инцидент случился накануне в четвертом часу утра на 43-м километре автодороги «Подъезд к МАПП «Светогорск». 22-летняя девушка за рулем «Опель Астра» не справилась с управлением и влетела в силовое ограждение с последующим наездом на опору освещения.

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    В результате девушку-водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ее пассажиров, женщин 20 и 21 года, доставили в больницу в легком и тяжелом состоянии. Установлено, что водитель не имела водительских прав.

    Также стали известны подробности смертельной аварии, парализовавшей сегодня движение на дамбе в Петербурге.

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