    Сейчас

    +33˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +33˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 34

    3 м/с, южн

    750мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    Станция метро «Технологический институт» будет работать дольше, пока не откроют «Фрунзенскую»

    768
    2 комментария

    Метрополитен Петербурга по просьбам жителей изменил график работы станции «Технологический институт 1». Теперь она будет открыта до ночи.

    С 1 июля продлили время работы вестибюля станции «Технологический институт 1», сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Теперь он будет открыт на вход не до 20:00, а до 00:28, а на выход — до 00:55.

    К тому же вестибюль теперь будет работать ежедневно, включая воскресенье и праздничные дни. Такой график сохранится на весь период закрытия станции «Фрунзенская». Она, напомним, ушла на полную реконструкцию с 1 июня. «Фонтанка» подробно писала, как добираться пассажирам, пока закрыты «Фрунзенская» и «Удельная».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургМетроСтанция метро Технологический институтСтанция метро Фрунзенская
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close