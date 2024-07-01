Станция метро «Технологический институт» будет работать дольше, пока не откроют «Фрунзенскую»

Метрополитен Петербурга по просьбам жителей изменил график работы станции «Технологический институт 1». Теперь она будет открыта до ночи.



С 1 июля продлили время работы вестибюля станции «Технологический институт 1», сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Теперь он будет открыт на вход не до 20:00, а до 00:28, а на выход — до 00:55.

К тому же вестибюль теперь будет работать ежедневно, включая воскресенье и праздничные дни. Такой график сохранится на весь период закрытия станции «Фрунзенская». Она, напомним, ушла на полную реконструкцию с 1 июня. «Фонтанка» подробно писала, как добираться пассажирам, пока закрыты «Фрунзенская» и «Удельная».