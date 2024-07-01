РУСАДА зафиксировало рекорд нарушений антидопинговых правил с начала года

В июне Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 14 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Это рекорд с начала 2024 года. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.



Как отмечает антидопинговое агентство, всего за 2024 год выявлено 39 нарушений антидопинговых правил: в феврале и январе — по 4, в марте — 7, в апреле — 4, в мае — 6, а в июне — 14. Первый месяц лета отличился рекордно высоким количеством нарушений.



По сравнению с аналогичным периодом 2023 года число возможных нарушений антидопинговых правил в первом полугодии уменьшилось в 2,33 раза. За первые 6 месяцев 2023 года зафиксировали 91 нарушение, а за 12 месяцев — 150.

