РУСАДА зафиксировало рекорд нарушений антидопинговых правил с начала года

В июне Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 14 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Это рекорд с начала 2024 года. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.
Как отмечает антидопинговое агентство, всего за 2024 год выявлено 39 нарушений антидопинговых правил: в феврале и январе — по 4, в марте — 7, в апреле — 4, в мае — 6, а в июне — 14. Первый месяц лета отличился рекордно высоким количеством нарушений.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года число возможных нарушений антидопинговых правил в первом полугодии уменьшилось в 2,33 раза. За первые 6 месяцев 2023 года зафиксировали 91 нарушение, а за 12 месяцев — 150.
«Чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний», — подчеркивает глава РУСАДА Вероника Логинова.
В 2023 году исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной стали нарушения правил в сентябре 2022 года.
В 2022 году Российское антидопинговое агентство и Министерство внутренних дел РФ подписали соглашение о совместной борьбе с допингом.
В июне этого года стало известно, что WADA требует дисквалификации российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина на четыре года. При этом РУСАДА заявляет о невиновности спортсменов в употреблении мельдония.