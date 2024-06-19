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    WADA добивается четырехлетней дисквалификации двух российских гребцов

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    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалификации российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина на четыре года, несмотря на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об их невиновности в употреблении мельдония.

    Об этом 19 июня пишет ТАСС со ссылкой на Моргачева. Допинг был обнаружен у спортсменов в ходе внесоревновательного тестирования в Греции в 2021 году, перед Олимпийскими играми в Токио.

    В 2023 году Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Моргачева и Сорина виновными в нарушении антидопинговых правил по пунктам 4.1 и 4.2, но не наложил дисквалификацию из-за отсутствия вины или халатности. Однако WADA не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

    В середине июня 2021 года повторное вскрытие допинг-проб Б у российских гребцов подтвердило наличие мельдония. В результате этого тренерский штаб сборной России решил снять экипаж мужской парной четверки, в который входили Моргачев и Сорин, с участия в Олимпиаде в Токио.

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