WADA добивается четырехлетней дисквалификации двух российских гребцов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалификации российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина на четыре года, несмотря на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об их невиновности в употреблении мельдония.



Об этом 19 июня пишет ТАСС со ссылкой на Моргачева. Допинг был обнаружен у спортсменов в ходе внесоревновательного тестирования в Греции в 2021 году, перед Олимпийскими играми в Токио.

В 2023 году Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Моргачева и Сорина виновными в нарушении антидопинговых правил по пунктам 4.1 и 4.2, но не наложил дисквалификацию из-за отсутствия вины или халатности. Однако WADA не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.