Три книги и один текст. Суд в Петербурге признал литературу оккультной организации «Орден девяти углов» экстремистской

Суд в Петербурге признал три книги и один текст оккультной организации «Орден девяти углов» экстремистской. С иском о запрете сатанисткой литературы на территории РФ выступил прокурор.



Как сообщили 1 июля в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, речь идет о «Черной книге Сатаны I»*, «CAELETHI Черной книге Сатаны II»*, «Черной книге Сатаны III»*, а также о печатной версии «Черной книги сатаны»*, издательства Lulu Press. Inc, и тексте «Храм Крови»*, издательства Ixaxaa.



В этой литературе нашли пропаганду превосходства по отношению к не сатанистам, признаки пропаганды неполноценности по отношению к слабым людям, психологические признаки унижения христиан. Также книги пропагандируют идеи терроризма, экстремизма, насилия и ненависти к не сатанистам.



Теперь перечисленную сатанинскую литературу запрещено распространять на территории России. За это может грозить штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей или арест на 15 суток для граждан, от двух тысяч до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от ста тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.

