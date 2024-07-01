Выставку трофейной техники планируют привезти в Петербург. В Москве был ажиотаж

В Петербург из Москвы планируют привезти выставку трофейной военной техники. Экспозиция будет развернута в Северной столице по окончании Международного военно-технического форума «Армия-2024» в Кубинке в августе, сообщает 1 июля пресс-служба Минобороны России.



Сейчас выставка заканчивает свою работу на Поклонной горе в российской столице. За два месяца ее посетили более 1,3 миллиона человек. Экспозиция вызвала большой ажиотаж у москвичей. MSK1.RU рассказывал, как сотни жителей и гостей Москвы стояли в очереди во время майских праздников, чтобы увидеть технику, которую привезли из зоны СВО в качестве трофеев. Многие были с маленькими детьми.

