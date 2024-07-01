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    Выставку трофейной техники планируют привезти в Петербург. В Москве был ажиотаж

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    В Петербург из Москвы планируют привезти выставку трофейной военной техники. Экспозиция будет развернута в Северной столице по окончании Международного военно-технического форума «Армия-2024» в Кубинке в августе, сообщает 1 июля пресс-служба Минобороны России.

    Сейчас выставка заканчивает свою работу на Поклонной горе в российской столице. За два месяца ее посетили более 1,3 миллиона человек. Экспозиция вызвала большой ажиотаж у москвичей. MSK1.RU рассказывал, как сотни жителей и гостей Москвы стояли в очереди во время майских праздников, чтобы увидеть технику, которую привезли из зоны СВО в качестве трофеев. Многие были с маленькими детьми.

    Москвичам, не успевшим увидеть выставку на Поклонной горе, не стоит расстраиваться. До августа ее развернут в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Кубинке. На автомобиле доехать до парка из центра Москвы можно за час.

    Выставочная экспозиция представлена 33 образцами военной техники из США, Швеции, Австрии, Франции, Великобритании, ФРГ, Турции, Финляндии, Австралии, Чехии и Украины. И это только на открытой площадке. Под шатрами можно увидеть образцы стрелкового и инженерного вооружения армий стран НАТО, а также беспилотники и средства связи. Среди техники, которая вызвала особый интерес москвичей, — танки Leopard 2А6 и Abrams M1A1, а также боевая машина пехоты Marder. Кроме того, для посетителей выставки продумана специальная медиаплощадка. На экране показывают реальные кадры уничтожения вражеской техники.

    За время работы выставки организаторы провели 450 тематических экскурсий, среди которых 48 было для иностранных групп.

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