Выставку трофейной техники планируют привезти в Петербург. В Москве был ажиотаж

В Петербург из Москвы планируют привезти выставку трофейной военной техники. Экспозиция будет развернута в Северной столице по окончании Международного военно-технического форума «Армия-2024» в Кубинке в августе, сообщает
Сейчас выставка заканчивает свою работу на Поклонной горе в российской столице. За два месяца ее посетили более
Москвичам, не успевшим увидеть выставку на Поклонной горе, не стоит расстраиваться. До августа ее развернут в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Кубинке. На автомобиле доехать до парка из центра Москвы можно за час.
Выставочная экспозиция представлена
За время работы выставки организаторы провели