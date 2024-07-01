Петербуржец на гидроцикле отправился в больницу после наезда катера на Неве

Мужчина, пострадавший от наезда катера на Неве в районе Усть-Ижоры, находился на гидроцикле со знакомым, пострадал только один из них. Об этом 1 июля сообщает 47news в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

По информации спасательного ведомства, у мужчины зафиксировали черепно-мозговую травму. Пострадавший передан бригаде скорой помощи до прибытия спасателей.

Как ранее писала «Фонтанка», инцидент произошел около двух часов на Неве. 44-летний мужчина купался, когда в него врезался катер. Его госпитализировали с переломанными ребрами и поврежденным легким. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.