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    Петербуржец попал под катер на Неве, теперь он в реанимации

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    Врачи 33-й больницы в Колпино спасают 44-летнего жителя Невского района, который днем 30 июня попал под катер. Как стало известно «Фонтанке», мужчине буквально переломало ребра, повреждено легкое.

    Инцидент произошел около двух часов на Неве в районе Усть-Ижоры. Мужчина купался, когда в него врезался катер. Сотрудники транспортной полиции уже начали проверку.

    «Сегодня в 14:20 в дежурную часть СПб ЛО МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в реке Неве произошло происшествие с маломерным судном. По предварительной информации, мужчина, который находился в воде, попал под катер. Патрульный катер незамедлительно выехал на место происшествия», — сказано в сообщении управления.

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